Fünf aus 49: Kaum barrierefreie Bushaltestellen in Weingarten

Von Mareike Keiper

Wenn Elisabeth Vogel über die Jagd spricht, bricht die Wut nur so aus ihr hervor. „Jäger schießen aus dem Hinterhalt auf wehrlose Tiere und reißen gesunde Lebewesen mitten aus dem Leben“, schimpft sie. Diese Wut hat sie zum Anlass genommen, vor sechs Jahren ein Jagdverbot aus ethischen Gründen auf ihren sieben Grundstücken in Wald, Ruhestetten und Hippetsweiler zu beantragen. Erst jetzt ist es in Kraft getreten - nach einer langen Odyssee, wie sie erzählt.