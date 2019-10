Führungswechsel beim Gewerbe- und Handelsverein

Von Schwäbische Zeitung

Ein Auto ist am Freitag gegen 7.15 im Bereich der Rißegger Steige bei Biberach in Flammen aufgegangen. Nach Angaben der Feuerwehr konnten sich die beiden Insassen rechtzeitig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr Biberach war mit einem Löschfahrzeug vor Ort. Im Einsatz zwischen Biberach und dem Teilort Rißegg waren acht Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Was die Ursache für den Brand gewesen ist, war zunächst unklar.