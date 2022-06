Fête de la Musique zieht Künstler nach Weingarten

Das Kulturzentrum Linse präsentiert wieder das europäische Musikfest: Fête de la Musique. Es findet am Dienstag, 21. Juni ab 17.30 Uhr im Stadtgarten in Weingarten statt. Auftreten werden unter anderem „Jodeln!“, „Gesangsklasse Koroleva“, „Diapasón“, „Vokalitäten“ und „Voice Affair“. Die Idee dahinter: Ohne Gage musizieren am 21. Juni europaweit die Menschen. Es wird gesungen, getanzt, gefeiert. Chöre und Musikanten aus Weingarten und Umgebung werden dieses Fest gestalten. Der Eintritt ist frei.