Fälle von Exhibitionismus häufen sich in Weingarten

Jedes Jahr gibt es in Weingarten im Schnitt zwischen drei und sieben Fälle exhibitionistischer Handlungen. Doch in den ersten beiden Monaten des neuen Jahres hat es bereits auffallend viele Delikte mit solch einem Sachverhalt gegeben. „Wir haben tatsächlich eine Häufung, aber dass es eine Serie gäbe, wäre falsch“, sagt der neue Weingartener Polizeirevierleiter Nicolas Riether. Zwar habe es im Januar und Februar drei Fälle exhibitionistischer Handlungen gegeben, aber für ein Delikt sei bereits ein Verdächtiger identifiziert worden. Zudem gibt es kein Muster was die Tatorte angeht.

Das und die Täterbeschreibungen lassen darauf schließen, dass es sich um mehrere Täter handelt. „Das sind wohl alles unterschiedliche Personen“, meint Riether. So ereignete sich der letzte bekannte Vorfall Anfang Februar in der Nähe des Parkplatzes beim Freibad Nessenreben, als sich ein Mann vor einer 20-jährigen Frau entblößte und an sich selbst sexuelle Handlungen vornahm. Der zweite Fall ereignete sich Mitte Januar in der Keltenstraße. Die Täterbeschreibung deutete dabei auf einen etwa 65 Jahre alten, sehr schlanken und mittelgroßen Mann hin. Doch der heftigste der drei Fälle geschah bereits wenige Tage zuvor. Am 10. Januar waren zwei neunjährige Mädchen am Schwanenweiher unterwegs. Ein zwischen 50 und 55 Jahre alter Mann entblößte sich vor den beiden Kindern.

Besonders schwer wiegt diese Tat, weil exhibitionistische Handlungen vor Kindern, die jünger als 14 Jahre alt sind, strafrechtlich gesehen als sexueller Missbrauch gelten. Das könnte eine Strafe von bis zu zehn Jahren nach sich ziehen. Sind die Geschädigten 14 Jahre oder älter werden exhibitionistische Handlungen als sexuelle Belästigung gewertet. Dann droht eine Geldstrafe oder maximal eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Das unterstreicht auch, das Exhibitionismus kein Kavaliersdelikt ist. Daher fordert Riether die Bürger auf, Abstand zu halten und sich lautstark bemerkbar zu machen. Auch solle in jedem Fall die Polizei verständigt werden, um eine Täterbeschreibung abzugeben und noch ein Autokennzeichen zu nennen. „In der Regel kommen die nicht auf einen zu und halten Abstand“, sagt Riether. „Die Polizei ist dann auch schnell da und da passiert dann auch nichts Schlimmeres.“

Kurioser Fall in 2016

Beim Blick auf die Zahlen – allerdings für das Jahr 2016, da die Polizei für 2017 diese noch nicht veröffentlicht hat – zeigt sich, dass es in Weingarten tatsächlich pro Jahr nicht mehr als zehn Fälle gibt. In 2016 waren es sieben Fälle vor Erwachsenen, zwei vor Kindern. Im gesamten Landkreis waren es 37 exhibitionistische Handlungen vor Erwachsenen, zehn vor Kindern. Allerdings müssen diese immer mit einer gewissen Vorsicht gedeutet werden. Schließlich sei immer ein unterschiedliches Anzeigeverhalten vorstellbar, sagt Markus Sauter, Leiter der Pressestelle vom Polizeirevier Konstanz. „Da gibt es viele Ursachen. Viele melden sich auch erst, wenn darüber berichtet wird“, sagt er. „Für 2017 zeichnet sich sogar ein deutlicher Rückgang ab.“ Sollten sich die Fälle häufen, wären auch umfangreichere Maßnahmen denkbar. „Wenn jemand öfter an einem Ort auftritt, können wir das stärker bestreifen“, sagt Riether. Das das dann auch recht schnell zum Erfolg führen kann, zeigt ein Fall aus dem März 2016 (die SZ berichtete). Damals hatte sich ein 25 Jahre alter Mann dreimal binnen acht Tage in der Öffentlichkeit entblößt und an seinem Geschlechtsteil herumgespielt. Daher legte sich der stellvertretende Leiter der Kriminalpolizei Ravensburg, Rudi Bachner, an der Bushaltestelle Charlottenplatz – wo sich der Exhibitionist öfter gezeigt hatte – in Zivil auf die Lauer. Gerade die Nähe zur Promenadeschule und dem Schutz der Kinder war mitentscheidend für das Eingreifen der Kripo.

Damals ertappte Bachner den Exhibitionisten auf frischer Tat. Als er den jungen Mann ansprach, floh dieser von der Bushaltestelle in Richtung Stadtgarten. Doch dort versperrte ihm der Polizist Konstantin Häcker den Weg – seines Zeichen Deutscher Meister im Triathlon. Doch das Laufduell fiel aus. Ohne große Mühe klickten die Handschellen und der Exhibitionist wurde festgenommen, nach der Personenfestellung auf der Wache dann aber wieder freigelassen.