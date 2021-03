Exporte der regionalen Industrie gehen 2020 deutlich zurück

Aktuelle Auswertungen der Außenhandelszahlen bestätigen die konjunkturellen Einschätzungen der regionalen Unternehmen für 2020. „Die Corona-Pandemie hat auch bei der regionalen Industrie einen massiven Nachfrageschock ausgelöst“, sagt Martin Buck, Präsident der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK). Grund hierfür sei die starke Verflechtung der regionalen Wirtschaft in internationalen Wertschöpfungsketten. Lieferengpässe und Einbrüche bei der Auslandsnachfrage würden sich direkt bei den Unternehmen bemerkbar machen.

Auslandsumsätze sind ab dem zweiten Quartal eingebrochen

Ab dem zweiten Quartal sind nach Auskunft der IHK die Auslandsumsätze eingebrochen, was die aktuellen amtlichen Statistiken auch belegen. „In den Monaten April und Mai hat die regionale Industrie bis zu einem Viertel ihrer Umsätze verloren. Zwar wurden auch hier manche Zulieferprodukte knapp, durch ein breites internationales Geschäftsnetzwerk, Umstrukturierungen und teils aufwändigen Alternativlösungen konnten die regionalen Unternehmen jedoch zunächst lieferfähig bleiben“, erklärt Buck. Für das Gesamtjahr 2020 hat die Industrie der Region im Vergleich zu 2019 rund 600 Millionen Euro oder 6,7 Prozent an Außenhandelsumsätzen verloren. Dabei machen die Auslandsumsätze rund die Hälfte des Gesamtumsatzes der Industrie aus. Landesweit ging der Industrieexport um sieben Prozent zurück.

„Ab Herbst vergangenen Jahres setzte aber ein Erholungseffekt ein, denn die Auftragseingänge nahmen stetig Fahrt auf und vor allem die Nachfrage aus dem Ausland stieg wieder an“, so der IHK-Präsident. In einzelnen Monaten wie September oder Dezember lag nach IHK-Aussagen das regionale Exportvolumen schon wieder über dem des Vorjahresmonats (September: plus 5,8 Prozent; Dezember: plus 3,5 Prozent). „Die Aussichten sind nach wie vor gut und die ersten Wochen des Jahres lassen auf bessere Auslandserlöse in 2021 hoffen. Getragen wird diese Hoffnung vor allem durch die konjunkturelle Entwicklung in Asien, aber auch in den USA“, sagt Buck. Nach IHK-Angaben hellen sich auch die Aussichten für den Euro-Raum wieder etwas auf. Unternehmen mit Geschäftsbeziehungen in das Vereinigte Königreich berichten laut IHK-Aussagen jedoch teilweise von Ablaufschwierigkeiten beim In- und Export.

„Lieferkettengesetz wird eine große administrative Aufgabe“

Bezüglich des kürzlich beschlossenen Lieferkettengesetzes zeigt sich der IHK-Präsident erleichtert. „Positiv ist, dass das Gesetzt nicht so scharf umgesetzt wird, wie zunächst angedacht. Und dennoch wird es eine große administrative Aufgabe für unsere Unternehmen werden“, so Buck. Zunächst betroffen sind nach Einschätzung der IHK ab 1. Januar 2023 rund 600 Betriebe mit mehr als 3000 Arbeitnehmern und ab 1. Januar 2024 rund 2900 Betriebe mit mehr als 1000 Arbeitnehmern. Die vielen Zulieferer in der Region Bodensee-Oberschwaben, meist kleine und mittelständische Betriebe, die je nach Größe und Branche ohnehin nur begrenzten Einfluss auf Lieferanten und örtliche Gegebenheiten haben, werden mittelbar betroffen sein.

„Was problematisch ist, ist der deutsche Alleingang. Das führt zu Wettbewerbsnachteilen und verzerrt den Markt. Das Lieferkettengesetz muss auf EU- oder noch besser WTO-Ebene für alle geregelt werden. Nur so kann im Übrigen auch das soziale Ansinnen dieses Gesetzes seine Wirkung entfalten. Hier ist die deutsche Politik gefordert, den Druck zu erhöhen“, so Buck abschließend.