Exponiert: Talschule ist seit 50 Jahren auf der Höhe

„Wann, wenn nicht jetzt? Wo, wenn nicht hier? Wer, wenn nicht wir?“ Wer im Internet die Homepage der Talschule Weingarten anklickt, um vielleicht mehr zu erfahren über das Geburtstagskind, stößt an exponierter Stelle auf diese durchaus philosophisch angehauchten Worte des legendären US-Präsidenten John F. Kennedy (1917 bis 1963) – und fragt sich natürlich: warum? Diese Frage also umgehend weitergeben an einen, der es wissen muss: an Talschulen-Rektor Frank-Ulrich Widmaier. „Ganz einfach“, kommt die Antwort wie aus der Pistole geschossen, „weil diese Worte Kennedys sehr gut zu unserer Schule passen.“ Was Bildung und Ausbildung anbelangt, was die Vermittlung von pädagogischen Inhalten betrifft, was die Schule in ihrer gesellschaftlichen Außenwirkung darstellt. Und – ein ganz entscheidendes Anliegen Widmaiers: „Dass alles zum Wohle der Kinder geschieht.“

Und das geschieht nach Auffassung des Pädagogen und Schulleiters seit nunmehr 50 Jahren. Wenn nicht jetzt, wann dann besteht demnach Grund, dieses Jubliäum gebührend zu feiern?! Mit „einem Fest für alle“, wie in einer Pressemitteilung der Stadt Weingarten geschrieben steht. Gefeiert wird mit einem Festakt am Freitag und einem „großen Fest für alle“, am Samstag, 21. Mai.

Frank-Ulrich Widmaier, gebürtiger Badener mit Studium in Freiburg, freut sich neben den vielfältigen Darbietungen seiner Schülerinnen und Schüler sowie einer Kunstausstellung „seiner“ Pennäler ganz besonders auf viele ehemalige Lehrerinnen und Lehrer: „Das ist für uns eine gute Gelegenheit, zurückzublicken und damit gleichzeitig auf die bemerkenswerte Entwicklung einer Schule, welche die Bildungslandschaft in Baden-Württemberg nicht unerheblich mitgeprägt hat.“ Um auf den Punkt zu kommen: Die Talschule stellt sich quasi als Versuchs- und Modellprojekt seit ihrer Gründung 1961 ganz in den Dienst der Pädagogischen Hochschule (PH) Weingarten und wird diesbgezüglich von ihr wissenschaftlich begleitet.