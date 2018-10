Experten fordern wieder mehr Dialog

Viel ist die Rede von „dem Islam“, viel wird gesprochen über „die Muslime“, vonnöten aber ist ein differenzierter Blick auf „Muslime in Deutschland“ – so sehen das Deutschlands erster Islamberater Hussein Hamdan und Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter der Landesregierung. Im Rahmen eines Fachtags trafen sich die beiden Experten im Tagungshaus der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart auf dem Martinsberg und hielten ein öffentliches Zwiegespräch vor etwa 70 Zuschauern.

Michael Blume, der sich als Leiter des Referates „Nicht-christliche Religionen“ im Staatsministerium Baden-Württemberg einen Namen gemacht hat, will zunächst die vermeintlich hohe Zahl an Muslimen in Deutschland (4,4 bis 4,7 Millionen) genauer betrachten: Da Muslime keine Kirchensteuer bezahlen, basierten diese Zahlen auf Schätzungen, so Blume. Sind Menschen muslimischer Herkunft also Muslime? Oder lediglich jene, die in muslimischen Verbänden gelistet sind? Sind sogenannte „Ramadan-Muslime“ gemeint – also Menschen, die den Fastenmonat begehen? „Glauben ist schwierig zu beurteilen“, gibt Blume zu bedenken.

Hussein Hamdan, der studierte Islam- und Religionswissenschaftler, ist Deutschlands erster Islamberater und sieht sich keineswegs als religiöser Interessenvertreter, wie er jüngst einem Fernsehsender sagte. Der Dialog mit den islamischen Verbänden in Deutschland gerate ins Stocken, gibt er seine Beobachtungen wieder, und das ist auch, was Blume bemerkt: den stillen Rückzug, nachdem offenbar die Basis zusammenbreche. „Und nun fehlt eine vernünftige Mitte“ beschreibt Blume den Zustand bei der muslimischen Gemeinde in Deutschland. Dies sei auch der Tatsache geschuldet, dass sich Moscheen-Gemeinden häufig einen Imam aus der Türkei holten: „Der dann für 250 Euro arbeitet.“ Ein gut ausgebildeter Imam jedoch koste allemal zwischen 3000 und 4000 Euro, allerdings fehlten dafür oft die Mittel. Gelder, die wiederum für neue, würdige Gebetsstätten von den Mitgliedern gerne gespendet würden, wie man manchen Minaretten ansehe.

Auf der Suche nach ihrer religiösen Identität

Auch das Thema Religionsunterricht nimmt Hamdan auf, die Problematik mit fehlendem professionellem Personal, das vor allem in der Jugendarbeit fehle. „Der Jugendreferent hat keine Tradition“, weiß Blume. Deshalb bestehe Jugendarbeit in den Moscheen-Gemeinden „oft nur aus einem Tischkicker im Keller“. Dabei seien speziell die jungen Gläubigen auf der Suche nach ihrer religiösen Identität. „Für diese jungen Muslime wünschen wir uns, dass sie nicht an den Falschen geraten“, formuliert Blume die Befürchtungen. Im schlimmsten Fall an jemanden wie den salsfistischen Prediger Pierre Vogel, dessen Youtube-Video „Der Islam in 30 Sekunden“ vor dem Fachgespräch abgespielt wird.

Die erste Generation der Muslime habe eine Identität, die zweite und dritte Generation müssen sich verorten können. Ethikunterricht ab der ersten Klasse könnte das ändern. Blume wirbt inständig für ein „bewusstes Demokratieverständnis“, erinnert daran, dass auch Jesus nicht in Straßburg geboren worden ist und die deutsche Kultur gerade deshalb so bunt und reichhaltig sei, weil immer auch etwas dazugeflossen ist. Der Filterblaseneffekt sorge dafür, dass sich jeder irgendwie zu kurz gekommen fühle, die neuen Medien, sprich der öffentlich-digitale Raum, täten ihr Übriges. Ein gegenseitiges Aufpeitschen sei die Folge.

Neue Medien als Chance, Menschen zu erreichen

Blume, der als Buchautor und mit seinem Blog „Natur des Glaubens“ unzählige Menschen erreicht, sieht jedoch auch eine Chance, die man sich nicht entgehen lassen solle: Mit neuen Medien habe man schon früher die alten Eliten vor sich hergetrieben, sagt Blume und erinnert an die Errungenschaften des Buchdrucks oder die Einführung des Volksempfängers.

Michael Blume, der selbst mit einer muslimischen Frau verheiratet ist („Bei meiner Hochzeit vor 25 Jahren war noch das Fernsehen da, so unüblich war unsere Eheschließung damals“) sieht jedoch grundsätzlich optimistisch in die Zukunft: „Wer hätte schon gedacht, dass wir einmal einen Islamberater haben würden“, sagt er augenzwinkernd mit Hinweis auf seinen Gesprächspartner.

Nach dem Gespräch beantworten die beiden Spezialisten noch zahlreiche Fragen, die zeigen, dass das Publikum sich zum überwiegenden Teil aus Fachleuten zusammensetzt: Ein katholischer Diakon aus Wangen möchte wissen, weshalb ein Rattenfänger wie Pierre Vogel so attraktiv wirke. Eine Frau, die sich als Mitglied der türkischen Gemeinde vorstellt, sieht mit Sorge den Antisemitismus unter Geflüchteten, mit denen sie arbeitet. Die Direktorin der Akademie fragt, wie man denn an die 4,5 Millionen Muslime herankommen könne.