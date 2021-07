Mit einer Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen muss laut Polizeibericht ein 45-jähriger Mann rechnen, der am Dienstagmittag in einer öffentlichen Toilette am Postplatz vor einem 17-Jährigen an seinem Glied manipulierte. Aufgrund der Angaben des Jugendlichen konnte der Mann, der nach der Tat mit seinem Pkw davonfuhr, durch Streifenbeamte des Polizeireviers Weingarten ermittelt werden.