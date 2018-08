Exhibitionist onaniert vor 16-Jähriger

Ein Exhibitionist hat am Donnerstag eine 16-Jährige in Weingarten belästigt. Wie die Polizei berichtet, war der bislang Unbekannte gegen 19 Uhr in der Parkanlage Schwanenweiher aufgefallen, weil er mit geöffnetem Reißverschluss onanierte. Dabei starrte er die 16-Jährige an. Der Exhibitionist ist laut Bericht etwa 30 bis 40 Jahre alt, zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß, hat eine normale Figur und war zur Tatzeit mit einer Basecap, einer blau-weiß karrierten Cargohose sowie einer ärmellosen Weste bekleidet. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, die Kriminalpolizei in Ravensburg unter Telefon 0751 / 8030 anzurufen.