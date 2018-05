Exhibitionist belästigt junge Frau

Als Exhibitionist ist ein unbekannter Mann am Mittwochabend gegen 21 Uhr gegenüber einer 20-jährigen Frau auf einem Parkplatz in der Nähe des Freibades Nessenreben in Weingarten aufgetreten. Wie die Polizei mitteilt, war die junge Frau am Kofferraum ihres Autos gestanden, als der Unbekannte, der sein Fahrzeug in unmittelbarer Nähe abgestellt hatte, sich entblößt zeigte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Die Ermittlungen gegen den Mann, dessen Fahrzeugkennzeichen die 20-Jährige der Polizei mitteilen konnte, dauern an.