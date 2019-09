Exhibitionist belästigt 17-Jährige in Weingarten

Beim Warten auf den Bus ist am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr ein 17-jähriges Mädchen in der Waldseer Straße in Weingarten an der Haltestelle Charlottenplatz von einem unbekannten Mann belästigt worden. Laut Polizeibericht entblößte dieser auf der Sitzbank sein Geschlechtsteil und begann zu onanieren. Als der Bus angefahren kam, flüchtete er in unbekannte Richtung. Beschrieben wird der Exhibitionist wie folgt: etwa 1,70 Meter groß, 60 bis 70 Jahre alt, schlank, kurze graue Haare, Stoppelbart, trug eine Jeans. Weitere Geschädigte oder Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten unter Telefonnummer 0751 / 8036666, zu melden.