EU und Land wollen Wirtschaft der Region stärken

Am Mittwoch hat Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut einen symbolischen Förderscheck in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro für das Leuchtturmprojekt „Suitable“ (Serviceorientierte Unternehmensförderung, Innovation und Transformation als Enabler für das regionale Innovationssystem) überreicht. Realisiert wir das Projekt von der IHK Bodensee-Oberschwaben, wie das Wahlkreisbüro Schuler und das Wirtschaftsministerium in Stuttgart mitteilen.

Mit dem Vorhaben soll in denjenigen Transformationsfeldern mit besonderer Relevanz für die regionale Wirtschaft Angebote, Leistungen und Maßnahmen entwickelt werden, die die Beteiligung von kleinen und mittleren Unternehmen am Innovationsgeschehen erhöhen. Im Mittelpunkt stehen die Entwicklung einer maschinell lernenden Transformations-Management-Software sowie die Tätigkeit von bis zu zehn Portfolio-Managern. Diese sollen die virtuelle Plattform als zentrales Instrument für die systematische Entwicklung, Optimierung und Verbreitung von Unterstützungsangeboten nutzen.

Das Wirtschaftsministerium fördert „Suitable“ mit knapp 740.000 Euro aus EU-Mitteln (40 Prozent) und ergänzend mit rund 370.000 Euro aus Mitteln des Landes (20 Prozent). Die Gesamtkosten belaufen sich auf etwa 1,9 Millionen Euro. Seit Ende Juli wird das Projekt verwirklicht und soll am 30. September 2026 enden.

Das Projekt „Suitable“ wurde im April 2021 als eines von insgesamt 24 Leuchtturmprojekten aus allen Regionen des Landes Baden-Würrtemberg anlässlich des Wettbewerbs Regio Win 2030 prämiert. Nach Einreichung des Vollantrags und einer Prüfung durch die L-Bank sowie das Wirtschaftsministerium erfolgte die Bewilligung für die IHK Bodensee-Oberschwaben.