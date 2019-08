Essen, trinken, Musik hören, tanzen, relaxen

Weingarten feiert am Samstag, 24., und Sonntag, 25. August, wieder das traditionelle Stadtfest. Zwei Tage lang verwandeln die Weingartner Vereine die Innenstadt in ein buntes Festgelände, wie der Veranstalter mitteilt. Offiziell wird das Stadtfest laut Ankündigung am Samstag um 11 Uhr mit dem Fassanstich auf der Bühne vor dem Amtshaus eröffnet.

Wenn die Businenbläser vom Balkon des Rathauses ertönen, werden in diesem Jahr Stadträtin Susanne Münz in Vertretung von Oberbürgermeister Markus Ewald und dem Vorsitzenden des Stadtfestausschusses, Adolf Mayer-Rosa, das Bierfass anstechen. Im Anschluss spielt das Städtische Orchester Weingarten auf der Amtshausbühne.

In der gesamten Innenstadt bietet sich den Besuchern ein großes Angebot an ausgefallenen Speisen und Getränken, Musik- und Tanzdarbietungen sowie weitere Attraktionen. Die Organisatoren freuen sich in diesem Jahr über zwei neue teilnehmende Vereine: den Schwimmsportverein und die Schussa Gugga. Beide sind in der Zeppelinstraße zu finden. Der Schwimmsportverein bietet Pizza an, bei den Schussa Gugga gibt es neben Speisen und Getränken auch Airbrushschminken für Kinder und Erwachsene (Samstag, 13 bis 17 Uhr, Sonntag, 11 bis 15 Uhr). Neben dem kulinarischen Angebot der Vereine wollen Livebands wie „Rocksox“ am Löwenplatz oder „Die Heinzelmänner“ beim Rathaus am Samstagabend laut Vorschau für gute Stimmung sorgen.

Die Besucher dürfen sich erneut auf die beliebten Stadtfest-Klassiker wie Bierrutsche und Karaoke-Party freuen. Und für die kleinen Gäste ist mit der Dampfeisenbahn, einer Bastelecke beim Plätzlerstand, einem Karussell und Airbrushschminken einiges geboten. Die Boogie-Woogie-Showeinlagen des Rock’n’Roll-Clubs in der Kirchstraße sind seit Jahren ein echtes Stadtfesthighlight.

Der Stadtfestflohmarkt findet am Samstag ab 7 Uhr und am Sonntag ab 11 Uhr rund um den Stadtgarten statt. Der Kinderflohmarkt ist am Samstag ab 9 Uhr im Stadtgarten. Der Stadtfestsonntag startet mit dem Ökumenischen Festgottesdienst um 10.15 Uhr im Stadtgartenpavillon.