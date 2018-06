„Es braucht ein bisschen Mut und Courage“

Die Stiftung des Körperbehindertenzentrum Oberschwaben KBZO feiert in diesem Jahr das 50-jährige Bestehen. Seit neun Jahren steht Ulrich Raichle dem KBZO als Vorstandsvorsitzender vor. Im Interview mit Oliver Linsenmaier spricht er über die Höhen und Tiefen der vergangenen 50 Jahre, die Bedeutung der Stadt Weingarten für die Stiftung sowie die politischen und gesellschaftlichen Veränderungen. Zudem erklärt er, wie aus einer kleinen Initiative für drei behinderte Kinder eine Stiftung für 1500 Menschen mit Behinderung geworden ist und warum aktuell keine neuen Einrichtungen in Weingarten geplant sind – eine zusätzliche Kita, wie der Kinderhaus Wirbelwind (Kiwi), aber durchaus vorstellbar wäre.

50 Jahre KBZO. Eine stolze Zahl. Sind Sie stolz?

Definitiv. Ich denke, wir können durchaus zufrieden und ein bisschen stolz sein. Im Jahr 1968 haben sich drei Familien zusammengetan, die jeweils ein behindertes Kind hatten und haben die Betreuung und Förderungen ihrer Kinder in die eigene Hand genommen, weil sie mit der Versorgungssituation nicht zufrieden waren. Es gab nichts Adäquates für diese Kinder. Daher hat man zunächst in einer Wohnung in Ravensburg angefangen, kurze Zeit später hat man einen Bauernhof in Baindt angemietet und dann ging die Entwicklung eigentlich ziemlich rasant. Doch mit das Entscheidende ist die Bedarfsorientierung. Man hat immer geschaut, was die Kinder brauchen. Es sind mehr Kinder geworden, die Kinder sind älter geworden. Und daran hat sich die Förder-, Versorgung- und Betreuungssituation dann weiterentwickelt. Wenn man jetzt den ganz großen Bogen spannt, den drei Kindern über 1500 Menschen mit Behinderung geworden, die wir heute mit allen unseren Angeboten erreichen. Dazu natürlich die Familien, die dahinter stehen.

Können Sie das etwas konkretisieren.

Zunächst wurde das Angebot für Kindergartenkinder geschaffen. Doch als diese älter wurden, stellte sich die Frage, wie es weitergeht. Es gab keine passende Schule für diese Kinder mit Behinderung. Also hat man eine private Sonderschule für Menschen mit Körperbehinderung gegründet. Dann sind es wieder mehr geworden und die Kinder sind älter geworden. Also hat man einen Sekundarbereich aufgemacht. Nach der Schule kam das Thema Berufsausbildung, dann kam das Thema Arbeit, dann kam das Thema Wohnen. Wir hatten an der Schule schon ziemlich früh ein Internat für die Schüler, die von weither gekommen sind und nicht täglich mit dem Fahrdienst gefahren werden konnten. Und aus dem Internat ist dann ein Erwachsenenwohnbereich entstanden, den es jetzt seit 27 Jahren gibt. Und seit vier bis fünf Jahren hat uns das Thema Seniorenbetreuung erreicht. Wir haben jetzt Menschen mit Behinderung, die im Seniorenalter sind, die aus der Arbeit in der Werkstatt ausgeschieden sind und jetzt ihren Ruhestand bei uns verbringen.

Das hört sich alles so glatt an. Es gab aber sicher auch Rückschläge?

Natürlich, irgendwann kam man an einen Punkt, dass die Vereinsstruktur nicht mehr in der Lage war, diese Größenordnung zu bewältigen. Das hat auch zu einer Krise in den 1990er Jahren geführt. Wenn man mit so viel Herzblut und Pioniergeist unterwegs ist, kommt es in den Entwicklungszyklen von Organisationen immer wieder zu Krisen, wenn die inhaltliche Entwicklung zu schnell geht und wenn vernachlässigt wird, die inneren Strukturen auch weiterzuentwickeln. Und so eine Situation ist in der Stiftung Anfang der 1990er Jahre eingetreten und dann musste man natürlich nochmal ganz neu ansetzen und überlegen, wie muss das Haus organisatorisch aufgestellt werden, um die Arbeit auch zukunftsfähig weiterentwickeln zu können.

Was war damals genau das Problem?

Es ging der Einrichtung nicht gut, weil dieser Pioniergeist nicht ausreichend von der Organisationsstruktur her geerdet war. Das hat man relativ spät erkannt, da hat es auch öffentliche Unterstützung und Hilfe gebraucht, um aus dem Tal wieder herauszukommen. Aber man hat die Konsequenzen gezogen und das spüren sie bis heute noch.

Es gab also Kurskorrekturen. Würden Sie sagen, dass das KBZO 50 Jahre nach der Gründung den Herausforderungen gewachsen ist?

Das denken wir. Sie müssen sehen, dass aus dem Zentrum an einem Standort in der Zwischenzeit 25 Standorte geworden sind. Wir sind in den vier Landkreisen Ravensburg, Biberach, Sigmaringen und im Bodenseekreis in zwölf Städten und Gemeinden mit unseren Angeboten vertreten. Wir haben alles in allem rund 800 Mitarbeiter, also Köpfe. Das sind nicht alles Vollzeitstellen.

Blicken wir auf den Standort Weingarten. Sind die Angebote ausgelastet?

Die Angebote, die wir haben, sind gut nachgefragt. Ich sehe in Weingarten gerade nicht die Notwendigkeit weitere Angebote aufzubauen.

Also auch keine weitere Kindertagesstätte. Ihr Kinderhaus Wirbelwind (KIWI) gilt als beliebteste Kita der Stadt.

Ich würde das im Moment nicht ausschließen. Das ist die Frage, was braucht die Stadt und was will die Stadt. Aber wir sind da durchaus gesprächsbereit.

Wie wichtig war und ist die Stadt Weingarten für die Geschichte des KBZO?

Man hat sich miteinander entwickelt, ist miteinander gewachsen. Es gibt nicht nur eine gute Akzeptanz. Ich würde es als ein gutes bürgerliches Miteinander bezeichnen. Wenn wir die Inklusion weiter voranbringen wollen, können wir das als die Spezialisten der Behinderung nur ein stückweit befördern. Aber alleine können wir es nicht umsetzen, es braucht immer ein gesellschaftliches Klima, ein gelingendes Gemeinwesen, das auch bereit ist, das Miteinander so zu gestalten, dass die Inklusion möglich wird.

Ist die Arbeit im Laufe der Jahre einfacher geworden?

Das ist ja immer auch ein stückweit eine subjektive Einschätzung. Aber mein Eindruck ist schon, dass das gesellschaftliche Klima offener geworden ist. Es hat sich schon einiges entwickelt und das hat auch damit zu tun, dass die Einrichtungen sich geöffnet haben. Da hatten wir es mit einer nunmehr 50-jährigen Geschichte sicher leichter als Einrichtungen die 150 Jahre oder noch älter sind und aus komplexeren Versorgungsstrukturen kommen.

Auch das ist ein Prozess. Was können wir denn machen, damit wir noch weiter kommen? Menschen mit und ohne Behinderung.

Begegnung! Wir versuchen Begegnungsmöglichkeiten zu schaffen und ich möchte eigentlich die Bevölkerung, die Nachbarn ermuntern und ermutigen, auch auf Menschen mit Behinderung zuzugehen, wenn sie noch keine Erfahrung mit ihnen haben. Und umgekehrt natürlich auch. Da braucht es ein bisschen Mut, ein bisschen Courage und dann gelingt es.

Wie sieht es mit den politischen Rahmenbedingungen aus.

Oh je, einfach war es nicht (lacht). Wir haben ja jetzt mit dem Bundesteilhabegesetz, das schon vor einiger Zeit verabschiedet worden ist, eine neue gesetzliche Grundlage, die aber einiges offen lässt. Da werden jetzt erst in der Umsetzungsphase Dinge weiter definiert und weiter geregelt. Da stecken sehr viele Chancen drin, da muss man schauen, was sich daraus machen lässt.

Aber es hat sich doch einiges getan.

Sicher! Dass das Diskriminierungsverbot ins Grundgesetz aufgenommen wurde, dass niemand wegen seiner Behinderung benachteiligt werden darf. Das war ein gesetzgeberischer Meilenstein. In der Folge gab es das Sozialgesetzbuch IX, Selbstbestimmung und Teilhabe. Dann in der Folge des SGB XII. Das Ganze wird jetzt über das Bundesteilhabegesetz nochmal auf eine ganz ganz neue Grundlage gestellt. Da sind riesige Entwicklungen drin. Die Frage ist immer, wie setzt man es um und was kommt dann tatsächlich im Alltag auch an Verbesserung und Veränderung an bei den Menschen mit Behinderung.

Wo steht das KBZO nach weiteren 50 Jahren?

Ich hoffe immer noch ganz nah an den Menschen, die Hilfe und Unterstützung brauchen, damit wir auch im hundertsten Jahr sagen könne: 100 Jahre Stiftung KBZO – mehr als bewegend!