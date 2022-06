Erster von vielen Demokratietagen am Ausbildungsseminar

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Mittwoch, 25. Mai fand der erste Demokratietag am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte in Weingarten statt. Der Seminarleiter Jan Wischmann eröffnete die Veranstaltung mit den Worten: „Die Demokratie braucht das Engagement der Zivilgesellschaft mehr denn je. Das Kultusministerium hat deswegen Demokratiebildung als eine zentrale Querschnittsaufgabe für alle Fächer und alle Schularten verankert, in den Schulen und auch in der Lehrerausbildung.“ Daher bildete der Impulsvortrag des Antisemitismusbeauftragten der Landesregierung Dr. Michael Blume den Auftakt der Veranstaltung, welcher die Begriffe Demokratie und Bildung in historischem Zusammenhang erläuterte. Im weiteren Verlauf des Tages konnten die Referendar:innen der beruflichen Schulen verschiedene Workshops zu den Themen Antisemitismus, Hilfsangebote bei Fake News und Hate Speech, Demokratie im Klassenzimmer und dem Umgang mit extremistischen Schüleräußerungen besuchen. Die Übertragung der gewonnen Eindrücke am Vormittag in den Schulalltag geschah anhand des Vortrags von engagierten Kolleginnen und Kollegen der Humpis-Schule in Ravensburg, die im Frühjahr ebenfalls einen erfolgreichen Demokratie-Tag an ihrer Schule durchgeführt haben.

„Ich möchte mich bei allen Beteiligten, die für die Durchführung dieses Demokratietags am Seminar für Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte verantwortlich sind, herzlich bedanken. Sie haben so einen wichtigen Beitrag zum Demokratieverständnis im Schulalltag geleistet und der Lehrkräfteausbildung in Weingarten eine weitere entscheidende Vertiefung verliehen.“ Auf noch viele weitere Demokratietage am Seminar Weingarten.