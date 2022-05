Erster VdK-Kaffeetreff vom OV Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der erste Kaffeetreff vom VdK OV Weingarten fand am 11. Mai im Best Western Bistro statt. Wegen der langen Auszeit durch die Corona-Pandemie war die Einladung zum Treff für viele Mitglieder wieder ein schöner Ausgleich zum Alltag. Der Einladung sind viele Mitglieder gefolgt, das freute die Vorsitzende sehr. Einige frühere Mitglieder konnten leider gesundheitlich nicht mehr teilnehmen. Den daheimgebliebenen Mitglieder wünschte die Vorsitzende eine gute Besserung, vielleicht klappt es das nächste mal. Auch von den anwesenden Mitgliedern ging ein Genesungswunsch an alle Kranken, die nicht dabei sein konnten.

Die vielen neuen Mitglieder kamen gleich miteinander ins Gespräch und es wurde eine ganz tolle Runde. Bei gutem Kaffee und Kuchen/Torten sowie Eis vergaß man die Zeit. Die Vorsitzende hatte natürlich eine Überraschung geplant und so wurde eine kleine Tombola aufgebaut und jedes Mitglied erhielt ein Los umsonst. Das freute alle und es waren schöne Geschenke dabei. So ging ein schönes Kaffeetrinken zu Ende und die Vorsitzende las die weiteren Termine vor, es kommt das nächste mal der Verbraucherschutz und später die Polizei. Die Termine können Sie alle auf der Homepage vom OV Weingarten ersehen. Dann wünschte sie allen einen guten Nachhauseweg und bedankte sich bei ihnen für diesen schönen Nachmittag. Auch die Mitglieder bedankten sich bei Frau Maucher für ihre Mühe und wünschten ihr alles Gute.