Erster Saisonsieg für B-Juniorinnen des TV Weingarten

Die B-Juniorinnen des TV Weingarten haben in der Baden-Württemberg-Oberliga gegen die TuS Oberhausen mit 26:24 (12:11) gewonnen. Für die jungen Handballerinnen war es der erste Saisonsieg.

Oberhausen kam zwar als Tabellenletzter, aber mit der Empfehlung von vier baden-württembergischen Auswahlspielerinnen, sowie einigen achtbaren Saisonergebnissen ins Schussental. Dort trafen die Gäste aus der Nähe von Freiburg aber auf eine von Beginn an hochmotivierte Heimmannschaft, die nach zuletzt ansprechenden Leistungen unbedingt die ersten Punkte holen wollte.

Die erneut zahlreichen Zuschauer in der Großsporthalle sahen im ersten Durchgang ein Spiel auf Augenhöhe, in dem sich kein Team auf mehr als ein Tor absetzen konnte. Unter der tadellosen und unaufgeregten Leitung der beiden Unparteiischen legte der TVW meist vor, konnte sich aber bis zur Pause noch nicht absetzen.

Dies gelang umso bemerkenswerter in der zweiten Spielhälfte. In der besten Phase des Spiels schraubte Johanna Borrmann, beste Feldtorschützin an diesem Tag, das Ergebnis vorentscheidend zum 22:16 in die Höhe – kurz nachdem Diana Zimmermann im TVW-Tor einen Siebenmeter der Gäste entschärft hatte. Angetrieben durch Miriam Borrmann, welche sich am Ende nur über einen eigenen Treffer freute, dafür aber an weit über der Hälfte aller TVW-Treffer direkt beteiligt war und einer 100-prozentigen Siebenmeterquote von Katinka Karolyi, hatten die Gastgeber das Geschehen insgesamt gut im Griff.

In den Schlussminuten ließ der TVW seine Fans dann allerdings noch mal zittern und den Gegner durch einige Unkonzentriertheiten bis auf 24:23 gefährlich nahe kommen. Am Ende war es dann aber das Heimteam, welches den Sieg unbedingt wollte. Johanna Borrmann und die C-Jugendliche Lisa Hoffmann setzten die beiden Schlusspunkte zum 26:23 – der erste Sieg einer TVW-Jugendmannschaft in der BWOL überhaupt.