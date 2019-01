Erster Rückrundensieg für Weingarten

Die B-Juniorinnen des TV Weingarten bleiben in der Handball-Württembergliga auf Tuchfühlung zum Tabellenzweiten. Der TVW gewann knapp gegen Neckartenzlingen. Einen deutlichen Sieg feierte Weingartens C-Jugend in der Landesliga gegen Ravensburg.

B-Juniorinnen-Württembergliga: TV Weingarten – TSV Neckartenzlingen 26:25 (13:10) – Nach drei sieglosen Spielen zu Beginn der Rückrunde – es ging unter anderem gegen die beiden Erstplatzierten – hat der TVW seinen ersten Rückrundensieg gefeiert und den unmittelbaren Verfolger distanziert.

Angeführt von Emma Schweizer (elf Treffer) blieb Neckartenzlingen bis zur 15. Minute immer in Schlagdistanz. Erst in den letzten zehn Minuten des ersten Durchgangs erarbeitete sich Weingarten Vorteile und ein kleines Polster (12:7). Auch in der zweiten Halbzeit ging der Matchplan des TVW lange Zeit auf. In der Defensive stand Weingarten sicher, vorne baute der TVW den Vorsprung auf 17:11 aus.

Eine Verletzung von Abwehr-Schlüsselspielerin Chrissy Zimmermann brachte den TVW kurzzeitig aus dem Tritt. Emma Schweizer brachte die Gäste mit Einzelaktionen zurück ins Spiel und auf ein Tor heran. In der Schlussphase wurde Weingarten jedoch nicht hektisch und hielt sich auch nicht lange an eigenen Fehlern auf. Johanna Veser übernahm am Ende mit zwei Toren Verantwortung. Der TVW bleibt auf dem dritten Tabellenplatz.

TVW: Grimm; C. Zimmermann (4), M. Borrmann (1), Buck, Meichle, J. Borrmann (4), P. Zimmermann (3), Karolyi (11/7), Jassniger (1), Veser (2), Berger.

C-Juniorinnen-Landesliga: TV Weingarten – TSB Ravensburg 30:21 (12:11) – In einem von zahlreichen Zweikämpfen geprägten Derby war es auf TVW-Seite Ida Buck, die durch gute Ideen und sichere Abschlüsse gefiel. In der Defensive verdiente sich Nike Meichle Lob – sie stabilisierte die im Hinspiel noch löchrige halbrechte Abwehrseite. Auf Ravensburger Seite sorgte Miriam Saile mit ihren zwei Treffern zum 11:12 für Hoffnungen beim TSB.

In Durchgang zwei machte sich mit zunehmender Spieldauer die bessere konditionelle Verfassung der Weingartenerinnen bemerkbar. Während bei Ravensburg die Fehlerzahl stieg, baute der TVW seine Führung aus. Besonders Lisa Hoffmann war kaum aufzuhalten und erzielte elf Tore. Johanna Borrmann setzte in ihrem zweiten intensiven Spiel an diesem Tag den Schlusspunkt. Nach zehn von 14 Spielen ist es an der Tabellenspitze spannend. Mit jeweils 16:4 Punkten stehen der TVW, die HSG Baar und der VfL Pfullingen auf den Rängen eins bis drei. Der TSB ist mit sieben Minuspunkten Vierter.

TVW: Götz, D. Zimmermann; Hoffmann, Dörr, Stehle, J. Borrmann, Neto, Buck, Meichle, Keil – TSB: Schulz, Heidt; Göldner, Tremer, Poczask, Staedtler, Herter, Waidmann, Celahmetovic, Vollmar, Diehm, Saile.