Erster Oberschwäbischer Spielplatzgipfel

Die städtische Abteilung Tiefbau und Grünflächen in Weingarten hat Kolleginnen und Kollegen aus benachbarten Kommunen zum ersten Oberschwäbischen Spielplatztag eingeladen. 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Region sind dieser Einladung gefolgt – von der Ortsvorsteherin, die eine neue Spielplatzanlage plant, bis zum Mitarbeiter, der sich nahezu täglich mit Spielplätzen in seiner Kommune befasst. Der Spielplatztag fand in Räumen der katholischen Kirchengemeinde St. Martin statt.

Referentin Katrin Dettmar hielt am Vormittag ihren Fachvortrag über die gestalterischen und pädagogischen Aspekte der modernen Spielplatzgestaltung. Ergänzt wurde der Vortrag durch Felderfahrungen auf Spielplätzen in der Umgebung. Am Nachmittag tauschten unter Federführung von Lisa Sandner die Kolleginnen und Kollegen ihre Erfahrungen aus. So sollten erste Schritte im Hinblick auf ein Netzwerk gegangen werden, das sich in der Spielplatzgestaltung und -pflege austauschen und abstimmen kann.