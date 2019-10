Erste Heimpunkte für TVW-Handballerinnen

Erfolg für die Landesliga-Handballerinnen des TV Weingarten: Gegen die SpVgg Mössingen gab es den ersten Heimsieg der Saison. Auch die Weingartener Männer waren in der Bezirksklasse in eigener Halle gegen die TSG Leutkirch erfolgreich.

Frauen, Landesliga: TV Weingarten – SpVgg Mössingen 28:25 (14:12). – Die Weingartener Handballdamen konnten die ersten Heimpunkte gegen die Spvgg Mössingen einfahren. Dabei erlebte das TVW-Publikum eine über sechzig Minuten spannende und umkämpfte Partie, in der die Welfenstädterinnen schlussendlich mit 28:25 das bessere Ende für sich verbuchen konnten. Vor der Partie schienen im Vorfeld die Zeichen äußerst gut für die TVW-Damen zu stehen, nachdem Trainer Daniel Kühn nur auf Katinka Karolyi verzichten musste, ansonsten aber mit 15 Spielerinnen in die Partie gehen konnte.

Die Gäste aus Mössingen um Trainerin Susanne Wünsch konnte im Gegenzug nur acht Spielerinnen aufbieten, was dem TVW zumindest eine rein optische Überlegenheit einbrachte. Von den ersten Minuten an entwickelte sich ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, in dem Nadja Meier mit einem Doppelschlag binnen einer Minute den TVW zunächst in Führung (3:2) brachte. Der Angriff um Ann-Kathrin Kübler hebelte dabei die Mössinger Abwehr ein ums andere Mal aus, hielt den Vorsprung zunächst konstant auf zwei Toren, konnte sich aber nicht weiter absetzen. Denn die Abwehr ließ sich in der Folge durch Abschlüsse der Mössinger immer wieder etwas überraschen und die Gäste konnten mehrfach somit ausgleichen. Die Welfenstädterinnen konnten dennoch bis zum Halbzeitpfiff wieder auf 14:12 in Front gehen und wollten nun im zweiten Durchgang vor allem weiterhin aufs Tempo drücken und die eigene breite Bank dabei ausnutzen.

Barbara Koch markierte mit drei Treffern in Folge auch eine erste Vier-Tore Führung (18:14) und das Publikum in der Großsporthalle vermutete in dieser Phase, dass die Gäste nun etwas einbrechen könnten und die Partie somit in ruhigere Fahrwasser gelangt. Doch die Mössinger erwiesen sich als äußerst hartnäckig und konnten immer wieder den Anschluss markieren. Bedingt durch einige unnötige technische Fehler blieb die Partie bis in die letzten Minuten spannend. Eine Minute vor dem Ende markierte Stephanie Schneider den 28:25-Entstand.

Letztendlich überwog natürlich die Freude die ersten Punkte vor heimischem Publikum eingefahren zu haben. „Nachdem wir über das komplette Spiel lang immer in Führung lagen, geht der Sieg für uns auch sicherlich in Ordnung. Dennoch müssen wir uns in manchen Phasen den Vorwurf machen, den Sack nicht früher zugemacht zu haben“, lautete das Fazit von Trainer Daniel Kühn. Die Welfenstädterinnen gehen jetzt in eine ungewohnt lange Spielpause und greifen erst am 9. November in Rottenburg wieder ins Spielgeschehen ein.

Für den TVW spielten: Pfahl, Spänle (beide Tor); Kübler (7), Bauknecht (4/1), Celahmetovic (4), Koch (3), Schneider (3), Meier (3), Borrmann (2/2), Frankenhauser (1), Mayer-Rosa (1), Zimmermann, Hämmerle, Jassniger, Müller.

Männer, Bezirksliga: SG Ulm & Wiblingen – TSB Ravensburg 19:29 (7:12). –Die Ravensburg Rams setzten die Vorgaben des Trainers Levente Farkas im Spiel gegen Ulm & Wiblingen in den ersten 15 Minuten perfekt um. Ein sehr gut aufgelegter Joachim Neff ließ den Angriff der Ulmer regelmäßig verzweifeln. Dementsprechend stand es nach 16 Minuten 8:1 für die Rams. Im Angriff überragten Felix Ewert mit neun Toren und Lukas Häfele mit sechs Toren. Die Ravensburger spielerisch schwer ins Spiel und die einfachen Tore von Felix Ewert halfen den Rams, sich schnell abzusetzen. Bis zur Halbzeit schlichen ein paar Fehler ein. In der zweiten Hälfte konnten die Ravensburger mehr spielerische Akzente setzen und der Ball wurde einige Male schön durch die Reihen der Wiblinger gespielt. Die Rams können sich nach dem verpatzten Start in Lehr nun mit 8:2 Punkten im oberen Drittel der Tabelle festsetzen. Ihre Serie von vier Siegen in Folge wollen die Ravensburger am kommenden Samstag gegen die TSG Ehingen fortführen.

Für den TSB spielten: Tor: J. Neff, V. Ehrat, Feld: I. Olantua (3/2), M. Ober, A. Reichle (1), F. Ewert (9), T. Langlois (1), C. Frank (5), M. Mathes, O. Gohmann (2), L. Häfele (6), L. Kalb (2)

Männer, Bezirksklasse Bodensee-Donau: TV Weingarten – TSG Leutkirch 34:31 (18:15). – Nach der Auftaktpleite in Lindau wollten die TVW-Männer ihr erstes Heimspiel gewinnen. Die Anfangsphase gestaltete sich ausgeglichen und torarm. Durch eine konzentrierte und aggressive Abwehrreihe, sowie einer starken Torwartleistung, konnten die Leutkircher anfangs erfolgreich vom eigenen Tor ferngehalten werden. Erst in der fünften Minute gelang es den Gästen, ihr erstes Tor zu erzielen (2:1).

Weingarten ließ in dieser Phase wenig Raum für technische Fehler, sodass die TSG nicht von ihrem schnellen Gegenstoßspiel profitieren konnte. Durch sauber herausgespielte Angriffe gelang es den Weingartenern, dier erste Hälfte der Partie für sich zu gestalten.

Die Welfen konnten in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit nicht daran anknüpfen. Durch viele Fehlwürfe schenkte man der TSG die Möglichkeit, den Abstand auf 19:18 zu reduzieren. Durch eine Steigerung in der Abwehr und erfolgreichen Abschlüssen, konnten die Herren das Ruder jedoch in der Hand behalten und den Gegner bis zum Schluss auf Abstand halten.

Für den TVW spielten: Tim Baur, Thomas Nuffer (beide Tor); Timo Beck (2), Fabio Enderle, Daniel Felcini (6), Stefan Franz (5/1), Kevin Kiner (3), Simon Pfau, Maximilian Schoch (7), Fabian Stieger (3/1), Patrick Wiedemann (4), Niklas Zülke (2)

Frauen, Bezirksklasse: SV Bad Buchau – TV Weingarten II 24:43 (11:20). – Im dritten Spiel der Saison holten die Damen 2 des TV Weingarten auswärts ihre ersten Zähler.

Für den TVW spielten: Felicitas Bär; Johanna Jassniger (6/1), Lina Wieland (2), Selina Romer (2), Amela Celahmetovic (1), Sabrina Gasser (1), Janine Kiner (1), Jessica Koch (1), Jasmin Sonntag (1), Rebeka Petrova (1), Rebecca Hilebrand, Martina Michel, Nilufar Pirastani. Sandra Veit.

Männer, Kreisliga B-Donau: Bad Buchau – TV Weingarten II 24:43 (15:22). – Ein wahres Schützenfest feierte die zweite Herrenmannschaft bei ihrer zweiten Auswärtspartie der Saison im Kurort Bad Buchau. Schon zur Halbzeit führten die Gäste mit sieben Toren, nach der Pause drehten sie erst so richtig auf und gewannen mit 19 Toren Vorsprung. Bester Werfer des TVW war erneut Holger Höhn mit 18 Treffern.

Für den TVW spielten: Hölle, Udri (Tor), Höhn (18), Pfadenhauer (9), Gmünder, Lars (6), Friedmann (5), Müller, Hecht (je 2), Bulmer (1), Kozak, Hecht, Nobis.