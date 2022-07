Erste Erkenntnisse nach tödlichem Unfall an Bahnübergang

Eine 81-jährige Radfahrerin ist am Samstagabend am Bahnübergang Käferfresser zwischen Weingarten und Berg tödlich verunglückt. Die Polizei ermittelt, wie es zu dem Unfall, bei dem die 81-Jährige von einem Zug erfasst wurde, kam. Was dazu bisher bekannt ist.

Die Frau sei wohl aus Richtung Berg gekommen und auf dem Weg nach Weingarten gewesen, sagt Polizeisprecherin Sarah König auf SZ-Anfrage. Momentan ist der Bahnübergang komplett gesperrt – auf beiden Seiten stehen rot-weiße Gitter. Ein Plakat mit der Aufschrift „Lebensgefahr – Betreten der Gleisanlagen verboten“ warnt Verkehrsteilnehmer zudem vor etwaigen Risiken.

Absperrung wurde teilweise geöffnet

Wie Beamte des Verkehrsdienstes des Polizeipräsidiums Ravensburg herausgefunden haben, sei die Absperrung aus Richtung Berg am Samstag wohl teilweise geöffnet worden. Ob von der 81-Jährigen oder von irgendwem, der vor ihr dort unterwegs war, könne man zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht sagen, so König. Die Ermittlungen dauern an.