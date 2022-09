Ersatzgeschwächt sind Weingartens Handballerinnen völlig chancenlos

Trainer Lars Gmünder hatte es geahnt: Ohne zahlreiche Stammspielerinnen gab es für seine Mannschaft in der Handball-Verbandsliga nichts zu holen. Beim TSV Denkendorf, Absteiger aus der Württembergliga, verlor der TV Weingarten mit 18:40 (9:21). Besserung ist zunächst nicht in Sicht.

Neben fünf Verletzten fehlten Weingarten beide Torhüterinnen. Diana Zimmermann und Julia Götz aus der A-Jugend standen daher beim TVW im Tor. Zudem halfen Sarah Glatzer aus der zweiten Mannschaft sowie Alina Holzer nach ihrem halbjährigen Auslandsaufenthalt aus, da ansonsten lediglich eine Auswechselspielererin zur Verfügung gestanden hätte. Die starken Gastgeber starteten mit einem 4:0-Lauf, ehe A-Juniorin Annika Datz in der neunten Minute den ersten Treffer für den TVW erzielte.

Bis zur Halbzeitpause zog Denkendorf bereits vorentscheidend auf 21:9 davon, jegliche Lücken in der Abwehr des TVW nutzten die Gastgeberinnen konsequent aus. Im Angriff taten sich die Weingartenerinnen schwer gegen die kompakt stehende Abwehr des TSV. Freie Würfe endeten oftmals an der gut haltenden Torhüterin. Beim Stand von 32:10 in der 44. Minute gab es Umstellungen in der Abwehr um, Weingarten kam danach besser ins Spiel. Positiv vermerkte Trainer Gmünder, dass seine Mannschaft die letzten 16 Minuten ausgeglichen gestaltete. An der klaren Niederlage änderte sich freilich nichts mehr.

Gmünder erwartet im zweiten Jahr nach dem Aufstieg eine schwere Saison. Die Abgänge sowie die vielen Verletzten kann Weingarten derzeit kaum kompensieren. Frühestens im Oktober ist mit der Rückkehr von Lena Haberbosch, Lea Frankenhauser und Johanna Veser zu rechnen.