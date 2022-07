Erneuter Worldcup-Sieg in Korea für Lisa Müller

Die erfolgreichste Disziplin der deutschen Gewehrschützinnen ist zweifellos der Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber-Gewehr. Hier zeigte die DSB-Athletin Lisa Müller (Mi.) erneut ihre Weltklasse beim Worldcup in Changwon/Korea.

Zwei abschließende Serien bringen den Erfolg

Im Team Deutschland mit Anna Janßen (li.), Jolyn Beer (re.) und Lisa Müller wurden Weltklasseleistungen geboten. Bereits die Qualifikation hatte das deutsche Trio mit 1324 Ringen auf Platz eins beendet und auch aus Teil zwei gingen die Schützinnen als Führende heraus und qualifizierten sich somit für das Goldfinale gegen Gastgeber Südkorea. Jolyn Beer liegend, Lisa Müller knieend und Anna Janßen stehend, starteten gut in das Finale, gingen 6:2 in Führung und bauten diese auf 10:4 aus. Zwar verkürzten die Koreanerinnen nochmals auf 13:11 Punkte, doch zwei abschließende Serien (30,8 und 32,08) sorgten für das 17:11 und führten zur Goldmedaille und den DSB-Sieg. Top 10 der Weltrangliste (7. Rang) heißt es somit für Lisa Müller in der Königsklasse. Weiter geht es für die Weingartnerin vom SV Berg in diesen Tagen (25. bis 30. Juli) mit den Europameisterschaften Großkalibergewehr 300 Meter in Zagreb.