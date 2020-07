Erneut Opferstock der Heilig-Geist Kirche in Weingarten gestohlen

Ein Unbekannter hat am Dienstag während der Öffnungszeit einen der Opferstöcke in der Heilig-Geist Kirche in Weingarten gestohlen. Zwischen 11.45 und 19.30 Uhr wuchtete der Täter den angeschraubten Behälter von der Wand und nahm ihn samt Inhalt mit, wie die Polizei mitteilt. Bereits vor einer Woche wurde aus dem Gotteshaus einer der Opferstöcke gestohlen. Die Polizei ermittelt wegen der beiden Diebstähle und nimmt Hinweise unter Telefonnummer 0751 / 8036666 entgegen.