Erfreulicher Auftaktsieg in der Landesliga

Weingarten erreichte durch ein Remis an Brett zwei durch Eberhard Christ, sowie einen ausgesprochen glücklichen Sieg durch Dirk Schmidt (6) einen guten Start. Zbigniew Szczep (1) überzeugte im Turm-Läufer-Endspiel bei schwieriger Bauernformation und erhöhte erfolgreich für Weingarten. Brett acht sah durch Josef Möhrle eine Niederlage, die durch voranstürmende gegnerische Bauern eingeleitet wurde. An Brett fünf kämpfte Stefan Günther erfolgreich gegen die Holländische Verteidigung, als der Gegner mit der Öffnung der G-Linie Mattangriff erhoffte, Günther jedoch das Geschehen auf die H-Linie umwidmete. Die vielleicht dramatischste Partie spielte sich an Brett vier mit Neuzugang Tjark Trienekens ab. Im Zeitnotfinale zog sein jugendlicher Gegner alle Register seines Könnens. Aber ein kühler Kopf holte sich zunächst die Qualität und danach auch den vollen Punkt für Weingarten. Wieland Hoffmann sah sich im Mittelspiel an Brett sieben einer komplett zugebauten Stellung gegenüber, erreichte aber mit viel Geduld im Manövrieren ebenfalls einen Sieg. Die von Stefan Leser (3) scharf gespielte Sizilianische Verteidigung führte zunächst zu starkem Angriff, kippte dann aber doch noch in ein nachteiliges Endspiel.