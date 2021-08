Erfolgreiches Turnierwochenende

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei wechselhaftem Wetter aber bester Atmosphäre fanden vom 23.-25.07.2021 Springprüfungen auf der Reitanlage in Weingarten statt. Den Höhepunkt, ein M* Springen m. Siegerrunde konnte in der 1. Abteilung Constantin Sorg mit Ca Savio für sich entscheiden, gefolgt von Christian Wieber mit Jack Sparrow und Lina Heinzler mit Bachmat. Die 2. Abteilung dieser Prüfung gewann Christian Wieber mit seinem zweiten Pferd, Farina for Fire. Rang 2 belegte Jürgen Engenhardt mit New Quidam’s Hope und Rang 3 Lisa Dorner mit Flying Diamond.

Auch die Reiter des RVO waren wieder zahlreich in fast allen Prüfungen platziert. Meike Rösch holte sich mit ihrem selbst gezüchteten Captain Buzz Lightyear Platz 2 im Punkte-L. Das A** konnte Kiara Volek mit ihrer Stute Halille Fomia für sich entscheiden, Saskia Wellen folgte mit Ramsay Snow auf Rang 3, Jennifer Wiedemann mit Dajara auf Rang 4, Sarah Schwendinger mit Caramel Starlight auf Rang 5 und Mia Sterk mit Acento auf Rang 9. Ebenso gewann Kiara Volek die Prüfung A* mit ihrer Stute und platzierte Calina nahtlos auf Rang 2. Leonie Remsch sicherte sich hier noch den 13. Platz mit Cherry Blossom und Sarah Schwendinger den 14. Platz mit Caramel Starlight. Im Stil-E belegte Leonie Remsch mit Candy Crush den 4. Platz und Laureen Schwendinger mit Gruzzi’s Junior den 10. Platz.

In den Nachwuchspferdeprüfungen zeigte Maren Holz mit Vaya de la Pomme wieder Glanzleistungen und holte den Sieg im Springpferde A** und L. Auch in der Prüfung A* konnte sie den erst 4-jährigen Diamant de Lux auf seinem ersten Turnier auf Rang 5 platzieren.

Ein nochmaliger Dank geht an alle Sponsoren, Helfer und Mitwirkende. Der RVO freut sich, ein wenig Normalität in der aktuellen Pandemiezeit ermöglicht zu haben. Und nun werden die Daumen gedrückt, dass nächstes Jahr wieder wie gewohnt das Große Pfingstturnier stattfinden kann.