Erfolgreicher Tennissommer für Parcelli

Weingartens Nachwuchstennisspielerin Francesca Parcelli hat sich beim Champion-Bowl-Masters in München für das Finalturnier in Kroatien qualifiziert. So kann man seine Ferien eben auch verbringen. Francesca Parcelli vom TC Weingarten war beim Deutschland-Masters der Champions-Bowl-Serie in Münchens Nobelclub MTTC Iphitos München am Start.

Wie im Vorjahr qualifizierte sich die junge Weingartenerin für die Endrunde in Umag in Kroatien, die Anfang September ausgerichtet wird. Der Champions Bowl ist eine weltweit gespielte Tennisturnierserie für Jugendliche zwischen neun und 16 Jahren. Eines der Qualifikationsturniere in Deutschland hatte beim TC Weingarten stattgefunden. Eine Woche später startete Francesca Parcelli beim zweiten Gersthofer Jugendcup in Augsburg als Neunjährige im Feld der Mädchen U10. In vier Spielen schaltete sie sämtliche Gegnerinnen aus und blieb überzeugende Siegerin.

Bereits im Juni fanden die Jüngstenmeisterschaften im Landesleistungszentrum des Württembergischen Tennis-Bundes in Stuttgart-Stammheim statt. Hier wurde Francesca Parcelli württembergische Vizemeisterin.