Erfolgreicher „Schnuppertag“ des Jugendrotkreuzes

Sechs interessierte Kinder und Jugendliche meldeten sich für den „Schnuppertag“ an und erlebten gemeinsam mit unseren Jugendrotkreuzlern einen Tag voller Erste Hilfe, Notfalldarstellung und Spiele. So lernten die fünfzehn Teilnehmenden kindgerecht die facettenreiche Arbeit des Roten Kreuzes kennen.

Drei Stationen beleuchteten dabei die verschiedenen Bereiche des Jugendrotkreuzes: Bei der ersten Station wurden Verbände wie der Kopf- und Druckverband, sowie die Stabile Seitenlage geübt. Bei der zweiten Station reisten die Teilnehmenden in die Vergangenheit des Roten Kreuzes und gestalteten Plakate für den Gruppenraum, welche die Geschichte unseres Gründers Henry Dunant und die Entwicklung des Deutschen Roten Kreuzes beleuchten. Danach ging es weiter mit dem Schminken einer Kopfplatzwunde. Seinen Abschluss fand der „Schnuppertag“ im Stadtgarten, wo wir eine Übung veranstaltet haben. Dabei waren die Kinder und Jugendlichen in Teams eingeteilt, sodass diejenigen, die schon länger im Jugendrotkreuz sind, die anderen mit ihrem Wissen unterstützen konnten. So wurden alle Mimen fachgerecht behandelt.

Wir freuen uns, dass sich nach unserem „Schnuppertag“ direkt zwei interessierte Teilnehmende zu unseren Gruppenstunden angemeldet haben. Jetzt gilt es, das Gelernte zu vertiefen und neues Rotkreuz-Wissen zu erlernen.

Wenn du auch Interesse daran hast, in einer bunten Gruppe von Sechs- bis Achtzehnjährigen das Rote Kreuz besser kennenzulernen, dann komm gerne zu einer unserer Gruppenstunden, immer freitags von 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr.