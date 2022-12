Erfolgreicher November für den SSV Weingarten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gleich zwei erfolgreiche Wettkampfteilnahmen verzeichnete der SSV im November. Inga Hämmerle nahm an den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Rostock teil. Eine Woche später bestritten vier Schwimmer ihren ersten Wettkampf überhaupt und besuchten das Gauschwimmen in Riedlingen.

Inga Hämmerle (AK 25) bestritt fünf Rennen bei den Deutschen Kurzbahnmeisterschaften der Masters in Rostock und beendete diese mit sehr guten Ergebnissen. Zweimal schwamm sie unter die besten zehn Schwimmerinnen der Altersklasse 25 und verpasste mit dem vierten Platz über 200 Meter Lagen nur knapp einen Podiumsplatz. Über huntert Meter Rücken freute sie sich über Rang acht. Ihre weiteren Rennen absolvierte sie mit Rang 15 über 50 Meter Rücken, Rang 16 über hundert Meter Lagen und Rang 17 über 50 Meter Freistil.

Die vier Nachwuchsschwimmer Sebastian Göser, Annabell Konrad, Tim Rohrbeck und Sarah Hess schnupperten beim Gauschwimmen in Riedlingen zum ersten Mal Wettkampfluft. Von zwölf Starts beendeten die vier Nachwuchsschwimmer sieben unter den besten Zehn.

Erfolgreichster Schwimmer war Sebastian Göser, der seinen Wettkampf über 50 Meter Rücken mit dem zweiten Platz abschloss und sich über eine Silbermedaille freute.