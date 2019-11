Erfolgreiche Weingartner Sportler gesucht

Auch in diesem Jahr suchen der Stadtverband und die Stadt Weingarten wieder nach den erfolgreichsten Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften. Noch bis zum 15. Januar nächsten Jahres nimmt die Stadtverwaltung Vorschläge für besondere sportliche Leistungen im Jahr 2019 entgegen. Bei Vereinen aus Weingarten, die unter dem Dach des Sportverbandes organisiert sind, übernimmt diese Meldung in der Regel der Sportverband selbst.

Den Besten ihrer Klasse winken Auszeichnungen bei der Sportlerehrung am 23. März 2020 im Kultur- und Kongresszentrum, im Idealfall sogar die Wahl zur Sportlerin oder zum Sportler des Jahres. Vorschläge für Auszeichnungen nimmt die Stadtverwaltung in schriftlicher Form und unter Angabe der besonderen sportlichen Leistung bis zum 15. Januar 2020 entgegen. Kontakt: Stadtverwaltung, Abteilung Bildung, Sport, Vereine, Kirchstraße 1, 88250 Weingarten, E-Mail: a.nigsch@weingarten-online.de.

Es gelten die Richtlinien des Sportverbandes für eine Auszeichnung. Für Behinderte und Nichtbehinderte gelten dieselben Kriterien. So muss der Sportler für ein für eine Ehrenplakette in Gold Platz eins bei einer Deutschen/Europa- oder Weltmeisterschaft belegt haben, für Mannschaften nach dreimaligem Verbleib in der höchsten Spielklasse. Kinder und Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren bekommen eine Ehrenurkunde mit entsprechendem Text und Sachgeschenk für Einzel- und Mannschaftsleistungen. Die einzelnen Wettbewerbe müssen mit mindestens drei Teilnehmern besetzt sein. Die Auszeichnung kann jährlich erfolgen.