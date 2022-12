Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler gesucht

In diesem Jahr suchen der Sportverband und die Stadt Weingarten wieder nach den erfolgreichsten Sportlerinnen, Sportlern und Mannschaften. Noch bis zum 13. Januar nimmt der Sportverband Vorschläge für besondere sportliche Leistungen im Jahr 2022 entgegen.

Zur Ehrung können Jugendliche (13 bis 18 Jahre), Aktive, Seniorinnen und Senioren, Sportgemeinschaften/Mannschaften sowie Personen mit besonderen Verdiensten für den Sport vorgeschlagen werden. Auch Sportlerinnen und Sportler aus Weingarten, die in auswärtigen Vereinen starten, können geehrt werden. Den Besten ihrer Klasse winken Auszeichnungen bei der Sportlerehrung am 28. März 2023 im Kultur- und Kongresszentrum, im Idealfall sogar die Wahl zur Sportlerin oder zum Sportler des Jahres. Vorschläge nimmt der Sportverband in schriftlicher Form und unter Angabe der besonderen Leistung bis zum 13. Januar 2023 entgegen, an Jochen Kucera, Am Hallersberg 1, 88250 Weingarten, Mail an info@kindersportschule-weingarten.de.