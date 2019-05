Erfahrungsaustausch: Gesund und sozial führen

Unter dem Motto „gesund, digital, personal, sozial“ hat der Masterstudiengang Management im Sozial- und Gesundheitswesen (MSG) die Weiterdenkertagung organisiert. Rund 120 Vertreter von Sozial- und Gesundheitseinrichtungen und fachlich Interessierte informierten sich dort über Erfahrungen und Entwicklungen in diesem Sektor und suchten den Austausch mit Experten und Kollegen, wie es in einer Mitteilung der Hochschule Ravensburg-Weingarten heißt.

Bei der Tagung drehte sich alles darum, wie gute Unternehmensführung aussehen sollte und ob eine andere Form der Organisation und Führung nötig ist, um beispielsweise den Personalmangel in der Pflege zu bewältigen. „Im Masterstudiengang ‚Management im Sozial- und Gesundheitswesen‘ ist das Thema Führung ein wichtiger Bestandteil und wir möchten im Rahmen dieser Tagung mit Ihnen ins Gespräch kommen, denn Sie bringen viele Erfahrungen und Ideen aus der Praxis mit“, so Dekan Thomas Spägele.

Der MSG-Absolvent und Minister für Soziales und Integration des Landes Baden-Württemberg, Manne Lucha, war ebenfalls an seine Hochschule zur Weiterdenkertagung gekommen. Er kommentierte das Themenfeld aus Sicht der Landesregierung. „Führung bedeutet, dass man selber fit sein muss, um die Herausforderungen dieser Zeit angehen zu können“, so Lucha. Daher sei es wichtig, dass in Studiengängen wie dem Masterstudiengang „Management im Sozial- und Gesundheitswesen“ kompetente Führungskräfte ausgebildet werden. „Wir benötigen partnerschaftliche Organisationsmodelle zwischen den Mitarbeitern, den Führungskräften und den Klienten“, so der Minister.

Im Anschluss an die Begrüßung des Ministers, hielt Dr. Ulrich Lohmann den Eingangsvortrag zum Thema „Führung in turbulenten Zeiten“. Lohmann ist Autor verschiedener Bücher zum Thema Management. Sein jüngstes Buch trägt den Titel „ … und heute leg ich los.“ Hier ist „die völlig andere Art, im Job zu leben“ als Grundlage für seinen Vortrag zu finden, heißt es weiter.

Nach den Einblicken in agile Formen der modernen Unternehmensführung folgten Gespräche zu Themen wie digitale Unterstützung von Versorgungsangeboten, Wertschätzung als Haltung der Mitarbeiterführung, Employer Branding und Digitalisierung der Sozialberufe.