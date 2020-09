Er war ein Meister der Handchirurgie

Wer in Weingarten und in der gesamten Region Mediziner und Patienten nach den Gründen fragt, warum das inzwischen geschlossene Krankenhaus 14-Nothelfer überaus geschätzt und beliebt gewesen ist, der hört häufig den Namen des langjährigen Oberarztes Horst Jacobi. Er galt auf dem Gebiet der Handchirurgie als Kapazität, der die Kollegenschaft aus dem niedergelasenen Bereich gern ihre schwierigen Fälle anvertraut hat. Vor wenigen Wochen ist der verdiente Mediziner im Alter von 79 Jahren gestorben.

Flucht in den Westen

Jacobi ist auf einem Bauernhof in einem 500-Seelen-Ort in Mecklenburg-Vorpommern geboren und aufgewachsen. Nach seinem Medizinstudium in Güstrow floh die Familie in den Westen. In Tübingen absolvierte Jacobi seine Facharztausbildung und kam 1979 nach Weingarten. Hier bot sich dem jungen Chirurgen die Möglichkeit, an einem kleinen Krankenhaus sein Spezialgebiet der Handchirurgie zu etablieren und sich ungestört zu entfalten. Der damalige Oberbürgermeister Rolf Gerich und auch dessen Nachfolger Gerd Gerber wussten es sehr zu schätzen, dass das 14-Nothelfer mit Jacobi einen exzellenten Spezialisten vorweisen konnte, der problemlos an einer Uniklinik hätte Karriere machen können.

Engagement für die Heimat

Aber der Mecklenburger zog es offensichtlich vor, in der ländlichen Provinz zu bleiben, statt sich an einem großen Haus ständig mit anderen Star-Chirurgen zu messen. Er war bodenständig geblieben und fühlte sich in Oberschwaben offensichtlich wohl. Doch die politische Wende in der DDR trieb ihn um. Noch im Herbst 1989 fuhr er in seine alte Heimat und organisierte Hilfstransporte für die dortigen Menschen. Er sammelte medizinisches Gerät und entwickelte Ideen, wie der Tourismus in der Region aufgebaut werden konnte.

Schließlich zog es Jacobi wenige Jahre nach seiner Pensionierung 2007 wieder zurück in seinen Geburtsort. Dort bewirtschaftete seine Tochter inzwischen die elterliche Landwirtschaft. Auch die beiden Söhne haben sich hier niedergelassen. In diesem familiären Umfeld ist Horst Jacobi vor wenigen Wochen nach längerer Krankheit gestorben.