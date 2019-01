„Er hat die Stadt geliebt“

16 Jahre stand Gerd Gerber an der Spitze der Stadt Weingarten, leitete unzählige Gemeinderatssitzungen und setzte sich als Oberbürgermeister für die Belange der Stadt ein. Im Jahr 2008 übergab er dann das Rathaus an seinen Nachfolger Markus Ewald, war aber in der Folge stets ein gefragter Mann. Am 30. Dezember 2018 ist Gerd Gerber nun im Alter von 72 Jahren gestorben. Diese traurige Nachricht sorgte auch bei den Fraktionen im Weingartener Gemeinderat für Trauer und Bestürzung. Die „Schwäbische Zeitung“ hat mit den Fraktionsvorsitzenden im Weingartener Gemeinderat, teilweise langjährige Wegbegleiter, gesprochen.

Mit Abstand am längsten saß SPD-Fraktionsvorsitzender Udo Mann mit Gerber gemeinsam im Gemeinderat. So erlebte Mann beide Amtszeiten, also 16 Jahre, von Gerber. „Die Zusammenarbeit war immer ausgesprochen konstruktiv. Er war absolut zuverlässig und korrekt“, findet Mann, auch wenn es manch eine Kampfabstimmung bis tief in die Nacht gegeben habe. „Da war er ein zäher Verhandlungspartner.“ Gerber sei ein Mensch der klaren Worte gewesen, der in seinen zwei Amtszeiten viel für Weingarten geleistet habe. „Er hat die Stadt weiter nach vorne gebracht“, sagt Mann, dem besonders Gerbers Liebe zur Kunst, aber auch sein juristischer Sachverstand in Erinnerung geblieben ist: „Da war man immer froh über einen Rat.“

Gemeinsam seien sie auch in Weingartens Partnerstädten Mantua (Italien) und Bron (Frankreich) gewesen, die Gerber besonders am Herzen gelegen hätten. Das unterstreicht auch Claus Keßel, Fraktionsvorsitzender der Grünen und Unabhängigen (G&U), der Gerber als Stadtrat ebenfalls erlebt hatte. „Er hatte ein sehr feines Gespür für eine bestimmte Wortwahl. So bleibt er mir in Erinnerung“, sagt Keßel. „Man hatte immer das Gefühl: Das kommt an und läuft nicht ins Leere.“ Auch sei der Umgang mit seiner Fraktion, die damals noch etwas kleiner war, immer sehr fair gewesen. Besonders beeindruckt habe Keßel aber auch die bodenständige Art Gerbers. Dass er beispielsweise bei der Fasnet einfach mitgefeiert habe. „Das hat mich sehr berührt“, sagt Keßel und fügt an: „Ich bin mir absolut sicher: Er hat die Stadt geliebt. Und zwar von ganzem Herzen.“

„Er hat markante Spuren hinterlassen“

Das empfindet auch Egon Girmes, Fraktionsvorsitzender der Bürger für Weingarten (BfW). Gerd Gerber sei ein guter Oberbürgermeister gewesen, weswegen der Verlust sehr groß sei. „Er wurde wegen seiner offenen, geradlinigen und humorvollen Art und seinen Fachkompetenzen weit über die Stadtgrenzen hinaus geschätzt“, sagt Girmes, der als Stadtrat zehn Jahre mit Gerber im Gemeinderat saß und gemeinsam die ein oder andere schwierige Situation positiv gemeistert habe. „Er hat markante Spuren hinterlassen“, so Girmes, der besonders auch vom Mensch Gerd Gerber beeindruckt war.

Und auch für Horst Wiest, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler Weingarten (FWW), bleibt vor allem die Person Gerber in Erinnerung. Zwar habe er ihn nie im Gemeinderat erlebt, doch sind Wiest gerade die Begegnungen im Rahmen des Welfenfestes in Erinnerung geblieben. „Er hat die Vereine immer stark unterstützt und hatte für die Kultur immer ein offenes Ohr“, sagt Wiest. „Er war immer für die Interessen Weingartens da.“ Doch nicht nur das. Für Gerber sei stets der Mensch wichtig gewesen. Das habe sich in einer ganz besonderen Fähigkeit ausgedrückt. „Ich habe ihn bewundert. Er hat alle gekannt, die in Weingarten unterwegs waren. Oft kannte er sogar den Beruf und den Partner“, erinnert sich Wiest.

Bewunderung hat auch CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Brunnbauer für Gerd Gerber. Auch er hat den Alt-OB nicht im Gemeinderat erlebt, ihn jedoch im Studentenwerk Weiße Rose kennengelernt. „Das war wirklich toll, wie er sich weiter für die Stadt eingesetzt hat und mit seiner zurückhaltenden Art im Hintergrund gewirkt hat, ohne dem neuen OB seine Plattform zu stehlen“, sagt Brunnbauer, der auch die bürgernahe Art von Gerber schätzte: „Er war ein cleverer Oberbürgermeister, der nicht abgehoben ist. Und er war wohl einer der ersten, der mit den Traditionen und Vereinen so offen umgegangen ist.“