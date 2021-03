Entwürfe der neuen Talschule in Weingarten werden ausgestellt

Die Realisierung des Großprojektes „Neubau Talschule“ nimmt nach Angaben der Stadt weiter Fahrt auf. Interessierte Bürgerinnen und Bürger haben am Mittwoch, 10., und Donnerstag, 11. März, von jeweils 9 bis 18 Uhr die Möglichkeit, sich selbst ein Bild von den insgesamt 14 eingereichten Modellen und Plänen im Welfensaal des Kultur- und Kongresszentrums zu machen. In seiner Sitzung am Montag, 22. März, wird der Gemeinderat die Vergabe des Planungsauftrags an das Siegerbüro offiziell beschließen.

Die Entwürfe bieten laut Mitteilung ein breites Spektrum an Ideen, wie die moderne Clusterschule in Zukunft aussehen könnte. Die besten drei Entwürfe, die im Vorfeld durch ein Preisgericht ausgewählt wurden, werden in der Ausstellung durch Markierungen hervorgehoben sein. Welche Bürogemeinschaft final den Auftrag für das Projekt erhält, muss allerdings noch in einer Verhandlungssitzung entschieden und dann im Rat offiziell beschlossen werden.

Im Zuge der geltenden Corona-Verordnung wurde ein Hygienekonzept für die Ausstellung ausgearbeitet. Besucher werden gebeten, die vor Ort ausgeschilderten Hinweise zu beachten. In der Ausstellung herrscht Maskenpflicht, und die Stationen mit den jeweiligen Entwürfen sind unter Beachtung der vorgegebenen Abstände und Besucherlenkung im Raum verteilt. Es werden am Eingang im Rahmen der Kontaktnachverfolgung Daten erfasst.