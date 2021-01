Entwicklungskonzept soll Fördermittel in Region bringen

Nach zweijähriger Vorbereitung wurde Mitte Dezember das unter Mitwirkung von rund 60 regionalen Institutionen erarbeitete regionale Entwicklungskonzept für die „Bodenseeregion“ eingereicht. Das teilt die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) in einer Pressemitteilung mit. Hierin werden Schwerpunkte der Innovationsstrategie festgelegt. Die Region hofft nun auf den Zuschlag von EU- und Landesmitteln in Millionenhöhe, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Es ist ein wichtiger Schritt für die Zukunftsfähigkeit unseres Wirtschafts- und Lebensraumes“, kommentiert Peter Jany, Hauptgeschäftsführer der IHK Bodensee-Oberschwaben, das erarbeitete Entwicklungskonzept für die „Bodenseeregion“, zu der neben dem Landkreis Ravensburg auch der Bodenseekreis sowie die Landkreise Konstanz und Sigmaringen gehören. Das Konzept wurde in diesen Tagen für den aktuell laufenden „RegioWin 2030“-Wettbewerb des Landes Baden-Württemberg eingereicht.

Hervorzuheben sei die Art und Weise, wie man das Konzept erarbeitet hat: „In einem breit angelegten Prozess mit Beteiligungsmöglichkeiten der Öffentlichkeit haben sich relevante Akteure zusammengeschlossen und gemeinsam ein Strategiepapier für eine intelligente und nachhaltige Transformation in unserer Region erarbeitet“, berichtet Jany. „Die großen Veränderungen, die uns in diesem Jahrzehnt erwarten, bergen Risiken, aber auch große Chancen. Diese Chancen müssen erkannt und genutzt werden, um den Wohlstand unseres Wirtschaftsraumes wahren zu können“, so Jany.

In der Förderperiode 2021 bis 2027 treten nun unter dem Wettbewerbsnamen „Bodenseeregion“ die Partner erstmals gemeinsam beim „RegioWin“-Wettbewerb an. Rund 60 Institutionen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Politik und Verwaltung hatten sich seit Ende 2018 an Strategiesitzungen, Umfragen, Workshops und weiteren öffentlichen Formaten beteiligt, um hieraus einen Konsens über die wichtigsten Handlungsfelder in den kommenden Jahren abzuleiten.

Dieser konnte schnell gefunden werden: Aufbauend auf den Stärken der Bodenseeregion bei Forschung, Entwicklung und Innovation, Bildungslandschaft, Nachhaltigkeit und vielen weiteren Faktoren sollen in den kommenden Jahren weitere wichtige Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches, international ausgerichtetes, innovatives und nachhaltiges Innovationssystem geschaffen werden.

Im Fokus des nun eingereichten Konzepts stehen deshalb Innovation, Transformation und Nachhaltigkeit rund um Wasserstoff-, Produktions- und Klimaschutztechnologien, die Vernetzung und Unterstützung von Unternehmen mit Hilfe Künstlicher Intelligenz, Gesundheitswirtschaft und Bioökonomie sowie der Aufbau hochschulübergreifender Online-Studiengänge. Insgesamt finden sich im Entwicklungskonzept zwölf Projektinitiativen.