Enkelin steigt in Omas Haus ein

Ein 24-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr eine junge Frau beobachtet, die in der Innenstadt von Weingarten durch ein Fenster in eine Wohnung einstieg, und verständigte die Polizei. Bei der Überprüfung der betreffenden Wohnung traf die Polizei die 15-jährige Enkeltochter der Wohnungsinhaberin. Sie gab an, den Weg in die Wohnung der Großmutter zu nehmen, wenn ihre Oma nicht zu Hause ist. Laut Bericht rieten die Polizeibeamten der Großmutter von dieser Gewohnheit ab und schlugen stattdessen vor, der Enkelin einen Wohnungsschlüssel zu geben.