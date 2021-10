Engelsmusik aus dem Bach-Himmel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Wenn sich ein Dirigent nach einem äußerst konzentrierten, spannungsreich und engagiert gestalteten Konzert an die Zuhörerschaft wendet, so mag das wohl als außerordentliche Geste verstanden werden. Gordon Safari, Leiter des überaus sympathisch wirkenden 2015 gegründeten Ensembles „BachWerkVokal“ aus Salzburg, bedankt sich überaus herzlich für die Einladung nach Weingarten durch den Verein der Freunde und Förderer der Musik in der Basilika bevor er, seinem dynamischen Dirigat entsprechend, zum Verkaufsstand in der Vorhalle eilt, um dort die beiden während der konzertlosen Pandemiezeit entstandenen hochkarätigen CDs feilzubieten.

Zur bleibenden Erinnerung für alle Zuhörer dürfte aber vor allem das beeindruckende Live-Erlebnis geworden sein, das hoffentlich den Neubeginn der Konzerttradition – nicht nur in Weingarten – markiert. Dank des sorgsam und mit Bedacht zusammengestellten Programms ergab sich eine abwechslungsreiche Abfolge aus meist instrumental begleiteten Vokalwerken und Orgelwerken Johann Sebastian Bachs, der dem Ensemble gewissermaßen zum musikalischen Schutzpatron geworden ist und dessen Werke wohl gerade deshalb mit schier unglaublicher Tiefe und Ausstrahlung musiziert werden können.

Dabei überzeugt nicht nur der Organist Stephan Pollhammer an der Gablerorgel, sondern auch das mit 22 Musikern sehr schlank besetzte Gesamtensemble aus jungen Musikern und fortgeschrittenen Musikstudenten, deren Freude am gemeinsamen Musizieren durchweg sicht- bzw. hörbar wird. Instrumentales und Vokales wird perfekt ausbalanciert und die Klangstrukturen Bachscher Musik differenziert herausgearbeitet. Zum grandiosen Hörerlebnis werden so die Eingangssätze der beiden Kantaten zum Michaelisfest BWV 19 und BWV 149 sowie die abschließenden Sätze „Sanctus“ und als Zugabe „Dona nobis pacem“ aus der h-moll-Messe des Thomaskantors. Nuancierte Farbgebungen auch in den Rezitativen und Arien, die von den insgesamt sieben Sängerinnen und Sängern des Chores in abwechselnder Besetzung gestaltet werden konnten ( größter Respekt dem solistisch wie chorisch in bravourösem Dauereinsatz befindlichen einzigen Tenor!).

Der Symbolik der Michaelsgestalt als siegreicher Kämpfer gegen das Böse folgend, hatte man das Konzert unter das Motto „Engel“ gestellt.