Engagierter RWU-Student erhält Auszeichnung

Für sein außergewöhnliches Engagement und hervorragende studentische Leistungen erhielt Subayogesh Vivekanandan den Preis des Deutschen Akademischen Austauschdiensts (DAAD). Michael Pfeffer, Prorektor für Forschung, Internationales und Transfer an der RWU, verlieh die Auszeichnung am 21. Dezember vergangenen Jahres. Das Preisgeld beträgt 1000 Euro.

Subayogesh Vivekanandan kommt ursprünglich aus Indien und studiert im sechsten Semester „Electrical Engineering and Information Technology“ an der RWU. Darüber hinaus ist er Vizepräsident des Council of Indian Students (CIS) und engagiert sich vielfältig an der Hochschule: unter anderem als „Buddy“ für internationale Studierende sowie in der Adaption eines „Studienstart“-Projekts auf die internationalen Studiengänge, teilt die Hochschule mit.

„Bereits von Beginn an ist Subayogesh Vivekanandan durch seine ungewöhnlich hohe Proaktivität aufgefallen. Die pandemischen Einschränkungen konnten seinen enormen Tatendrang nicht bremsen“, so Michael Pfeffer. Besonders betonte er sein Engagement bei der Organisation des Lichterfests Diwali. Trotz der ungünstigen Rahmenbedingungen gelang es dem Studenten, das Lichterfest unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen zu veranstalten. „Selten hat unsere Hochschule so viel studentische Schaffenskraft gesehen“, bemerkte der Prorektor.

„Subayogesh Vivekanandan steckt voller kreativer Ideen, die immer realistisch und durchdacht sind“, sagte Ramona Hermann, Koordinatorin für internationale Vollzeitstudierende an der RWU. Sie hob seine Tätigkeit als Vorstand im CIS hervor.