Enerquinn wünscht sich weniger Bürokratie bei PV-Anlagen

Manne Lucha, grüner Wahlkreisabgeordneter und Landesminister für Soziales und Integration, hat bei seiner Sommertour das Weingartener Unternehmen Enerquinn besucht, das sich für die Energiewende einsetzt. Es hat sich mit seinen 30 Mitarbeitern auf Blockheizkraftwerke und Photovoltaik-Stromspeicherlösungen spezialisiert – und deren Kombination durch intelligente Steuertechnik.

Enerquinn forscht mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten

Gefördert vom baden-württembergischen Wirtschaftsministerium im Rahmen des Innovationswettbewerbs „KI für KMU“ („Künstliche Intelligenz für kleinere und mittlere Unternehmen“), forscht Enerquinn gemeinsam mit der Hochschule Ravensburg-Weingarten und weiteren Partnern an der KI-basierten Wartungsoptimierung von Blockheizkraftwerken. Diese werden von Enerquinn etwa in Wohnquartieren wie dem Mühlenviertel in Ravensburg eingebaut und seien, obwohl sie einen Verbrennungsmotor haben, „bei den CO2-Emmissionen mittlerweile in der Größenordnung von Wasserkraft und Windenergie“, betonte Geschäftsführer Mark Lehnertz.

Enerquinn kombiniert vorwiegend im süddeutschen Raum die Blockheizkraftwerke mit Photovoltaik-Lösungen. Die Energiekosten sind nach den Personalkosten oft der größte Kostenblock, sagte der zweite Geschäftsführer Stefan Oexle-Ewert. Von Enerquinn geplante, eingebaute und gewartete Blockheizkraftwerke laufen auch in der unmittelbaren Nachbarschaft, so etwa im neuen „Doktorhaus“ neben dem St.-Elisabethen-Klinikum oder in der Jugendherberge auf der Veitsburg.

Photovoltaik-Anlage nach wie vor für Häuslebauer sinnvoll

Eine Photovoltaik-Anlage auf einem Hausdach vermeidet die Verbrennung von mehr als vier Tonnen Braunkohle im Jahr, so Oexle-Ewert. Nach wie vor sei dies auch für Häuslebauer sinnvoll: „Der einzige Fehler, den man bei einer PV-Anlage machen kann, ist, keine zu bauen.“ Enerquinn gab Lucha einen dringenden Wunsch mit: Der bürokratische Aufwand beim Betrieb sei enorm, was viele Investoren abschrecke. Vertriebsleiter Peter Lechleiter: „Bei kleineren Anlagen muss die Bürokratie auch weniger sein, sonst wird der Betreiber, der sich für dezentrale umweltfreundliche Energieerzeugung engagiert, bestraft.“

Enerquinns Mitarbeiter seien weltweit ehrenamtlich tätig, etwa mit umweltfreundlichen Energielösungen für ein Kinderheim auf Haiti oder in Ugandas Hauptstadt Kampala, aber auch im Sport. Mit dem Ravensburger Mountainbike-Profi Daniel Gathof habe das Unternehmen die Aktionen „Cycling against Corona“ und „Cycling for Culture“ erfolgreich umgesetzt. „Wir wollten während des Lockdowns Schulklassen ansprechen, den Vereinen bewusst keine Konkurrenz machen“, so Gathof, der im Renndress und mit dem Moutainbike zum Termin mit Manne Lucha gekommen war. „Und die Erwachsenen wollten wir motivieren, etwas für die Kultureinrichtungen in der Region zu tun“