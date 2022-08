Energiesparen: Die Basilika in Weingarten bleibt bald dunkel

Die Basilika in Weingarten wird in naher Zukunft im Dunkeln nicht mehr angestrahlt. Vermutlich ist das schon Anfang September der Fall. Das Amt für Vermögen und Bau in Ravensburg sowie die Stadt Weingarten wollen auf diesem Wege Energie sparen.

Ausnahmen bleiben wohl die Zeiten, in denen späte Gottesdienste stattfinden. Eine Grundbeleuchtung sei für die Verkehrssicherheit auf dem Basilikavorplatz nötig, sagt die Kirchengemeinde St. Martin.

Die Basilika in Weingarten ist normalerweise beleuchtet. Um Energie zu sparen, soll diese Lichtquelle wegfallen. (Foto: Felix Kästle)

Schnellstmögliche Umsetzung geplant

Unter anderem Stuttgart hat es vorgemacht, andere Städte ziehen nach. Die Landeshauptstadt hat bereits die nächtliche Beleuchtung zahlreicher Gebäude eingestellt. Auch in dieser Region wird es bald düsterer werden.

Zum 1. September werden alle historischen Gebäude, die dem Land Baden-Württemberg gehören und vom Amt für Vermögen und Bau verwaltet werden, nicht mehr beleuchtet. Das betrifft beispielsweise das Schloss Meersburg oder das Schloss Tettnang.

Auch die Basilika in Weingarten soll aus Energiespar-Gründen im Dunkeln bleiben. „Ich finde das gut. Wir müssen zusehen, dass wir das schnellstmöglich umsetzen“, sagt Hermann Zettler, Geschäftsführer von Vermögen und Bau.

Zettler zögert nur noch, weil die Absprachen mit der katholischen Kirchengemeinde St. Martin nicht abgeschlossen sind. Zettler: „Den Dekan bewegt die Frage zum Thema Verkehrssicherheit.“ Es gebe Gottesdienste, die erst in der Dunkelheit beendet sind. Sobald die Besucher den Basilikavorplatz betreten, bräuchten sie Licht.

Stadt zahlt Stromkosten

Im Zuge der Basilika-Sanierung wurde auch eine neue Beleuchtung installiert. Die sei laut Zettler so konzipiert, dass man nicht sagen könne: Die Beleuchtung der Basilika sei das eine und das Licht auf dem Platz das andere.

Vielmehr gehöre das zusammen. „Indem die Basilika angestrahlt wird, reflektiert sich das Licht auf dem Basilikavorplatz“, erklärt Hermann Zettler.

Die Stadt Weingarten, die seit jeher die Stromkosten für die Beleuchtung der Basilika übernimmt, strebt wie alle Städte und Gemeinden ohnehin umfassende Energie-Sparmaßnahmen an.

Das hatte Oberbürgermeister Clemens Moll den Bürgern bereits mitgeteilt. Die Stadt bereite sich demnach ebenfalls auf eine mögliche Gasmangellage vor.

Bis mindestens Frühsommer 2023 ohne Licht

Es gab und werde auf Landkreisebene und vonseiten des Gemeindeverbands Mittleres Schussental Abstimmungstermine geben. Clemens Moll: „Darin werden städteübergreifende Maßnahmen diskutiert, sodass wir Anfang September gut aufgestellt sind und der Mangellage mit umfangreichen Sparmaßnahmen entgegentreten können.“

Wir machen das, solange es die Rahmenbedingungen erfordern. Hermann Zettler

Dabei wird es vermutlich auch darum gehen, ob Gebäude wie das Rat- und Amtshaus in Weingarten weiter beleuchtet, oder ob Brunnen weiterbetrieben werden sollen.

Wie groß der Zeitraum sein wird, in dem die Basilika nicht mehr angestrahlt wird, sei laut Hermann Zettler noch nicht einschätzbar: „Wir machen das, solange es die Rahmenbedingungen erfordern. Ich gehe davon aus, dass das bis mindestens in den Frühsommer 2023 hinein der Fall sein wird.“