Endlich wieder Live-Konzerte in Nessenreben

Als Alternative zum Umsonst&Draußen-Festival gibt es in Weingarten an den kommenden zwei Wochenenden eine pandemiegerechte Kulturhockete zwischen den Hofgebäuden in Nessenreben. Der Eintritt für die Konzerte und Workshops bleibt kostenfrei. Das teilt das Kapuziner Kreativzentrum mit.

Das Musik- und Familien-Festival Umsonst & Draußen konnte vor einem Jahr pandemiebedingt nicht stattfinden. Und auch dieses Jahr ist eine Veranstaltung mit mehreren tausend Besuchern noch nicht möglich. Doch der Verein U&D Weingarten wollte nicht noch ein Jahr untätig bleiben und ruft mit der Kulturhockete ein neues Veranstaltungsformat ins Leben. Mit dem Kapuziner Kreativzentrum haben die Verantwortlichen ein neues und kleineres Veranstaltungsformat organisiert, das den Austausch der Besucherinnen und Besucher und das gemeinschaftliche Erleben von Kunst und Kultur in den Vordergrund stellen möchte. Vom 3. bis 5. September und 9. bis 11. September finden im eingezäunten Bereich des Hofgut Nessenreben wieder Konzerte, Workshops, Lesungen und Theater statt.

Die große Bühne, idyllisch am Waldrand gelegen, wird von etwa 30 Bands, DJs und Vereinen bespielt. Vom musikalischen Frühshoppen mit dem Musikverein Weingarten, über rockigen Sound bei der Metallband Stallion, fetten Bässen bei den Hip Hoppern von DLIA bis zum Dj-Abend rund um Dj MASAJE findet sich wohl für nahezu alle Bürgerinnen und Bürger ein passender Programmpunkt. Eine zentrale Idee der Kulturhockete ist es, dass regionale Künstlerinnen und Künstler endlich wieder die Möglichkeit eines Auftritts vor Live-Publikum haben, welches in den vergangenen Monaten so sehr gefehlt hat.

Am angrenzenden Aktionsraum am Hofgut bieten lokale Akteure wie das Team Jugendarbeit, das Kollektiv Kreativ, das Umweltamt Ravensburg und viele mehr die Möglichkeit zum Austausch und des kreativen Mitmachens. Für das leibliche Wohl sorgen jeden Tag mehrere Essenstände, die einen Ausflug nach Nessenreben perfekt abrunden.

Gefördert wird die Kulturhockete im Rahmen von „Kultursommer 2021“ der Kulturstiftung des Bundes und von der Stadt Weingarten. Das Konzept kam bereits im Vorfeld so gut an, dass es dafür sogar den „Kulturpreis – Restart 2021“ der Städte Ravensburg und Weingarten gab. Durch die Förderungen, Unterstützung von Sponsoren und das ehrenamtliche Engagement der ausrichtenden Vereine, ist es wieder möglich, ein niederschwelliges und finanziell barrierefreie Veranstaltung anzubieten, an dem alle Menschen teilhaben können.

200 Personen können täglich das Programm der Kulturhockete in Nessenreben genießen. Dazu ist vom Veranstalter eine Anmeldung über die BesucherApp (www.besucherapp.com) erwünscht, um Warteschlagen zu vermeiden. Täglich können Tickets für den jeweiligen Veranstaltungstag reserviert werden. Einlass erhalten nur Menschen, die geimpft oder genesen sind oder das Ergebnis eines tagesaktuellen Schnelltests dabei haben.

Das ganze Programm findet sich auf der Website und den Social-Media-Kanälen des Umsonst & Draußen und des Kapuziner Kreativzentrums.