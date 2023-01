Endlich wieder Fasnet: Der Bock in Weingarten ist befreit

Die fünfte Jahreszeit ist nun auch beim Weingartener Narrenverein Bockstall eingeläutet: Am 7. Januar fand im Vereinsheim der Bockstallnarren in Weingarten das berüchtigte „Bockbefreien“ statt. Mit Raucheffekten und Musik wurde der Bock befreit und für die Fasnet frisch gemacht. Etwa 350 Fasnetsbegeisterte und Narren verschiedener Zünfte feierten friedlich bis spät in die Nacht. Zahlreiche Musikgruppen, darunter die Altdorfer Schalmeien, der Fanfarenzug Rauenspurg sowie weitere Gruppen, sorgten für Stimmung. „Endlich wieder Normalität, endlich wieder Fasnet“, hieß es beim Narrenverein Bockstall. Die ausgelassene Stimmung zeigte, dass die Narren nach der Corona-Pause wieder feiern wollen und froh sind, die Fasnet wieder in vollem Umfang genießen zu können.