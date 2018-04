Emilie Pescheck qualifziert sich für Schwabencup

Beim Bezirkscup in Bingen haben Turnerinnen des TV Weingarten gute Leistungen gezeigt. In der AK 16-17 turnte Emilie Pescheck einen fehlerfreien Wettkampf, gewann Bronze und qualifizierte sich für den Schwabencup am 5. Mai in Leonberg. Der TVW meldete unter der Cheftrainerin Janine Krestel erstmals wieder Turnerinnen zu einem hochqualifizierten Wettkampf an.

Augustine Pescheck, Mia Niederberger und Luise Traudt gingen bei der AK 14-15 in einem starken Feld an den Start. Alle drei Turnerinnen kamen gut durch den Wettkampf, Augustine Pescheck zeigte ihren neu gelernten Sprung Tzukahara in den Stand und erturnte sich am Boden mit einer neuen Choreografie 11,7 Punkte. Mia Niederberger kam gut durch den Wettkampf, hatte jedoch am Schwebebalken ihre Probleme und musste zwei Stürze beim Salto rückwärts und beim freien Rad in Kauf nehmen. Auch Luise Traudt turnte einen guten Wettkampf, aber auch sie hatte ihre Probleme am Schwebebalken. Mia Niederberger kam auf Rang sechs Augustine Pescheck auf Platz sieben und auch Luise Traudt auf Rang zehn.

Bei den Turnerinnen der AK 18-29 turnte Viktoria Metzler auf Platz vier.