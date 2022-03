Emil Bruderrek erreicht mit Luft nach oben Rang vier

Bei den Hallenmeisterschaften in Ulm sind die besten Mehrkämpferinnen und Mehrkämpfer aus Württemberg gestartet. Von der LG Welfen war eine Frauenmannschaft und ein Team der U18-Juniorinnen am Start. Dazu nahm Emil Bruderrek als Einzelstarter teil – er wurde im Siebenkampf der U18 Vierter.

Bruderrek (TV Weingarten) gelangen in Ulm laut seiner Trainerin Waltraud Rosenfelder einige hoffnungsvolle Resultate. Insbesondere zeigte er sich im Stabhochsprung technisch deutlich verbessert und steigerte sich dadurch auf 3,35 Meter. Zwar durfte er mit allen weiteren Disziplinen (Weitsprung 5,90 Meter, Kugelstoßen 11,22 Meter, 60-Meter-Sprint 7,68 Sekunden, Hochsprung 1,68 Meter und 60 Meter Hürden 9,44 Sekunden) sehr zufrieden sein, gleichzeitig war aber sichtbar, dass er überall noch Luft nach oben hat.

Motiviert ging Bruderrek an den Start des abschließenden Laufs über 1000 Meter, bei dem in der Ulmer Messehalle sechseinhalb Runden gelaufen werden mussten. Nach 3:24,30 Minuten kam er laut Rosenfelder „zwar erschöpft, aber zufrieden mit sich selbst ins Ziel“. Das Talent der LG Welfen hatte mit Platz vier erneut gezeigt, dass er zu den besten Mehrkämpfern in Württemberg gehört.

Auch die sechs Leichtathletinnen der LG Welfen warteten in Ulm mit guten, teils sehr guten Leistungen auf. So führte Pia Schmidt-Rüdt nach vier Disziplinen. Geschwächt durch eine kurz zuvor überstandene Erkrankung und Schmerzen im Fuß konnte sie allerdings die 800 Meter nur langsam angehen, sodass sie von den Medaillenrängen verdrängt wurde. Dennoch zeigte sie zum ersten Mal, was sie außer im Sprint, Weit- und Hochsprung (5,02 Meter und 1,55 Meter), die ohnehin zu ihren Lieblingsdisziplinen zählen, auch über die Hürden leisten kann. Sie sprintete über die 60 Meter in der persönlichen Bestleistung von 9,16 Sekunden. Da sie auch im Kugelstoßen mit 11,19 Metern zu den besten Athletinnen ihrer Altersklasse zählt, wird sie sich im Sommer im Siebenkampf mit den besten Mädchen in Baden-Württemberg messen können.

Mit ihren Mannschaftskolleginnen Clara Wichmann und Miadel Pooß, die gute Leistungen in allen fünf Disziplinen zeigten, durfte sich Schmidt-Rüdt über ihre Bronzemedaille im Fünfkampf der U18 freuen.

Dieselbe Mannschaftsplatzierung erreichten die drei jungen LG-Welfen-Athletinnen Ramona Kamps, Maxi Mendel und Suvi Odenbach, die im Fünfkampf der Frauen bei starker Konkurrenz ebenfalls sehr gute Leistungen zeigten. Die beste Einzelplatzierung gelang Maxi Mendel mit Platz sieben. Im Fünfkampf der U20 – ihrer eigentlichen Altersklasse – hätte sie laut Rosenfelder sogar einen Medaillenrang erreichen können. Sie lief in 9,08 Sekunden die drittbeste Tageszeit über die 60 Meter Hürden. Auch Ramona Kamps zeigte über die Hürden ein beherztes Rennen und blieb mit 9,86 Sekunden unter zehn Sekunden. Im Hochsprung überquerte sie nach Anlaufproblemen sogar 1,50 Meter und sprang mit 5,07 Metern im Weitsprung am weitesten von allen sechs Mädchen. Suvi Odenbach erzielte ihr bestes Ergebnis in Ulm im Kugelstoßen. Sie kam in ihrem ersten Wettkampf mit der vier Kilogramm schweren Kugel auf 9,48 Meter.

Im Lauf über 800 Meter blieben alle LG-Welfen-Sportlerinnen unter der Drei-Minuten-Grenze und erkämpften sich die Bronzemedaille.