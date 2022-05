Eltern und Kinder gemeinsam im Netz unterwegs

Damit Eltern ihre Kinder beim sicheren Umgang mit Medien unterstützen können, müssen sie über die Medienwelten ihrer Kinder Bescheid wissen. In einem Workshop der VHS Weingarten vertiefen Eltern mit ihren Kindern ausgewählte Themen intensiv und aktiv und bekommen Hilfestellung zu Medienfragen im Familienalltag. Der Kurs „Generation ON“ ist als Duo-Kurs konzipiert. So meldet sich ein Elternteil zusammen mit seiner Tochter oder seinem Sohn an.

Miteinander und in getrennten Gruppen bietet sich Gelegenheit zu erfahren, was den digitalen Austausch so spannend macht und was daran riskant sein kann. Geleitet wird die Veranstaltung von zwei Dozenten des Landesmedienzentrums Baden-Württemberg.

Die Veranstaltung findet am Samstag, 14. Mai, von 14. Uhr bis 18 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle in Weingarten statt und ist kostenfrei. Eine Anmeldung vorab ist bis Dienstag, 10. Mai, aber unbedingt erforderlich.