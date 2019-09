Elektro-Dreirad muss Fußgängerinnen ausweichen

Die 40-jährige Fahrerin eines Elektro-Dreirades der Marke „Fine Mobile Twike“ ist am Dienstag gegen 17.15 Uhr auf der Friedhofstraße in Weingarten und beim Kreuzbergfriedhof weiter in die Schonisweilerstraße gefahren.

Zwei Fußgängerinnen übersahen das flache Fahrzeug und traten auf die Schonisweilerstraße. Die Twike-Fahrerin bremste und wich aus, weshalb ihr Fahrzeug auf die Seite stürzte und beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.