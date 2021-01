Einschnellen an Dreikönig: Fasnet wird im eigenen Garten eingeläutet

„Heraus, heraus, die Narretei, sie schnellen in den Gassen. Der Plätzler macht die Straße frei, der Narr ist losgelassen“, schrieb die Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten am Mittwoch auf ihrer Facebook-Seite. Allerdings fand das traditionelle Einschnellen am Dreikönigstag in diesem Jahr ganz anders als üblich statt.

Aufgrund des Lockdowns konnte nicht in großer Runde gemeinsam vor dem Rathaus in der Kirchstraße geschnellt werden. Das hinderte die beiden Nachwuchsnarren der Plätzler Benjamin (links) und Felix Niederer aber nicht daran, um Punkt zwölf Uhr die Fasnet im Garten mit einer Karbatsche einzuläuten.