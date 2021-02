Einkaufs- und kleine Hilfsdienste werden angeboten

Das Weingartener Team Jugendarbeit hat am 1. Februar mit dem Projekt „Hand in Hand für dein Quartier“ einen generationsübergreifenden Einkaufsservice für Senioren gestartet. Das Angebot sei laut einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung kostenlos und richte sich besonders an nicht mobile Menschen in der Untere Breite, die von der Schließung des kleinen Lebensmittelgeschäfts am Ladenzentrum betroffen sind.

Wer Unterstützung benötigt, gibt demnach seine Bestellung von Montag bis Donnerstag zwischen 10 bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 0151 / 50036149 durch. Das Team Jugendarbeit – vor allem Studierende und Bundesfreiwillige, aber auch ehrenamtliche Schüler und Auszubildende – erledigt den Einkauf und bringt ihn unter Beachtung der Corona-Regeln zu den Senioren nach Hause.

Bereits seit dem ersten Lockdown im März 2020 vermittelt das Stadtmarketing Weingarten über seine öffentliche Facebookgruppe „Nachbarn helfen in Weingarten“ ( www.facebook.com/groups/nachbarnhelfeninweingarten )kleine ehrenamtliche Hilfsdienste, heißt es weiter. Die Gruppe „Nachbarschaftshilfe Weingarten“ biete eine Kommunikationsplattform, um ein Netzwerk der Hilfe aufzubauen. Diese soll unkomplizierte und kurzfristige Angebote für Helfende und Hilfesuchende in der Nachbarschaft schaffen. Hierfür kann keine Haftung übernommen werden. Es werden ausschließlich unentgeltliche Angebote vermittelt.

Das Netzwerk ist in erster Linie auf den Sozialen Medien aktiv. Menschen, die keinen Facebook-Zugang, können den Anrufbeantworter nutzen unter Telefon 0751/405358 oder eine E-Mail-Nachricht schreiben an nachbarnhelfen@weingarten-in.de. Eine Mitarbeiterin des Teams wird schnellstmöglich Kontakt aufnehmen.