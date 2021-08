Einige Siege für Weingartens Leichtathleten

Bei den süddeutschen Meisterschaften in Walldorf hat Pia Schmidt-Rüdt (TV Weingarten/U18) die Farben der LG Welfen über 100 Meter und im Hochsprung vertreten dürfen. Qualifiziert hatte sie sich durch starke Ergebnisse – etwa 12,68 Sekunden über 100 Meter, was LG-Welfen-Rekord bedeutete, und 1,60 Meter im Hochsprung bei den baden-württembergischen Mehrkampfmeisterschaften. Für die süddeutschen Meisterschaften war Schmidt-Rüdt daher zuversichtlich.

Die 1,56 Meter im Hochsprung übersprang die Weingartenerin, bei kühlen und regnerischen Bedingungen schaffte sie es aber nicht über die 1,61 Meter. Über ihre momentane Lieblingsdisziplin, die 100 Meter, lief sie im Vorlauf mit 12,82 Sekunden eine starke Zeit. Das reichte trotzdem nicht für den A-Endlauf – im B-Endlauf wurde sie Zweite (12,82).

Platz zwei beim Neueinstieg

Weitere LG-Welfen-Athleten starteten bei Wettkämpfen in Württemberg, Baden und Bayern. Dabei gelangen ihnen laut Mitteilung starke Ergebnisse. So glänzte Ramona Kamps (Frauen/TVW) in Balingen über 100 Meter Hürden (16,05 sek, Erste) und im Weitsprung (5,23 m, Dritte). Beim selben Wettkampf wurde die Neueinsteigerin Wea Moana Pooß (U20/TVW) Zweite über 100 Meter (12,85 sek) und im Weitsprung (4,99 m). Matti Hauck (U20/TVW) gewann in Balingen über 110 Meter Hürden (16,01 sek) und im Weitsprung (6,52 m). Emil Bruderrek (U18/TVW) startete nach seiner Verletzung in Geislingen mit dem Sieg im Diskuswerfen (33,31 m) und Platz drei im Kugelstoßen (10,71 m).